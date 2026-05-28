Eine Drohne hat eine weitere israelische Soldatin getötet. Finanzminister Smotrich fordert nun massive Vergeltung, die das Ende der libanesischen Hauptstadt Beirut bedeuten könnte.
28.05.2026 - 12:36 Uhr
Nach dem Tod einer weiteren Soldatin durch eine Sprengstoffdrohne aus dem Libanon hat der israelische Finanzminister, Bezalel Smotrich massive Abschreckungsmaßnahmen gefordert. Für jede Drohne müssten zehn Gebäude im Südbeiruter Stadtteil Dahiya zerstört werden, für jede Drohne, die einen israelischen Soldaten verletzt oder tötet, hundert Gebäude, forderte der rechtsradikale Politiker am Donnerstag auf der Plattform X.