Die Silberpfeile setzen weiter auf ihr aktuelles Fahrerduo. Die Entscheidung hatte eine Weile auf sich warten lassen.

Mercedes geht auch in der kommenden Formel-1-Saison mit George Russell (27) und Kimi Antonelli (19) an den Start und setzt damit weiter auf sein aktuelles Fahrerduo. Das gab das Team nach einer monatelangen Hängepartie am Mittwoch bekannt, vier Tage vor dem US-Grand-Prix in Austin. Zu den Vertragslaufzeiten machten die einstigen Serienweltmeister keine Angaben, die Verkündung bezieht sich zunächst nur auf das Jahr 2026.

„Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind.“

Spekulationen um George Russell

Besonders um Russell hatte es über den Sommer einige Spekulationen gegeben: Zunächst schien sein Platz bei Mercedes gefährdet, weil das Team ganz offen Interesse an Weltmeister Max Verstappen bekundete. Als der Niederländer sich dann zu seinem Red-Bull-Team bekannte, zögerte wiederum Russell lange mit einer Entscheidung.

Russell zeigte sich nun „stolz darauf“, den „gemeinsamen Weg fortzusetzen. Nächstes Jahr werde ich seit 10 Jahren bei Mercedes unter Vertrag stehen, ich bin gespannt, was vor uns liegt - ganz besonders, da uns im nächsten Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports erwartet.“ 2026 greift in der Formel 1 mit Blick auf Auto und Antrieb ein rundum neues Reglement. In der Powerunit gewinnt der Elektroanteil dann weiter an Bedeutung und wird fast die Hälfte der Leistung liefern.

Sprösslinge des Mercedes-Nachwuchsprogramms

Russell und Antonelli stammen aus dem Nachwuchsprogramm von Mercedes, der Engländer ist bereits seit 2022 Stammpilot bei den Silberpfeilen und spielt in dieser Saison eine gute Rolle: Zwei Rennen gewann er, achtmal stand er auf dem Podest.

Hinter den Titelkandidaten Oscar Piastri, Lando Norris (beide McLaren) und Verstappen liegt er auf Rang vier der Fahrerwertung. Rookie Antonelli tat sich in seinem Debütjahr oft schwer, trug aber auch seinen Teil zum Gesamtergebnis bei: Sechs Rennwochenenden vor Schluss ist Mercedes hinter Weltmeister McLaren Zweiter in der Team-WM.