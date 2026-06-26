Die Intensität der Hitzewelle in Europa hängt laut Forschern „eindeutig“ mit dem Klimawandel zusammen. Vor 50 Jahren wäre dies „praktisch unmöglich“ gewesen.
26.06.2026 - 13:26 Uhr
Die Intensität der derzeitigen Hitzewelle in Europa hängt nach Einschätzung einer Wissenschaftlergruppe mit dem Klimawandel zusammen. „Der Klimawandel ist eindeutig dafür verantwortlich“, heißt es in einer am Freitag (26. Juni) veröffentlichten Studie der internationalen Forschungsgruppe World Weather Attribution (WWA).