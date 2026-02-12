Schon wieder gerät der berühmte Louvre in den Fokus: Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Millionenbetrugs mit Tickets. Das Museum hatte zuvor Unregelmäßigkeiten gemeldet.
12.02.2026 - 20:23 Uhr
Die Pariser Justiz hat wegen des Verdachts eines großangelegten Betrugs mit Eintrittskarten in das berühmte Museum Louvre neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. Zu den Festgenommenen gehörten Touristenführer, zwei Beschäftigte des Louvre sowie eine Person, die verdächtigt wird, das Netzwerk organisiert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.