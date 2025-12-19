Nina Anhan leistet in einem Supermarkt bei einem Notfall erste Hilfe. Sie will sich vergewissern, dass es ihm besser geht – kann aber das Krankenhaus nicht finden, in dem er liegt.

Nina Anhan, Ehefrau des Rappers Haftbefehl, hat bei einem Notfall in einem Supermarkt am Mittwoch nach eigenen Angaben erste Hilfe geleistet, nachdem ein Mann bewusstlos zusammengebrochen sein soll und dies ihren Followern auf Instagram mitgeteilt. Nun lieferte die 35-Jährige, die zumindest zeitweise mit ihrer Familie in der Region Stuttgart lebt, ein Update zu dem Vorfall.

„Ich fahr’ gleich ins Krankenhaus, um zu schauen, wie es dem Mann von gestern geht. Mich hat das gestern Abend noch total mitgenommen“, so Anhan in ihrer aktuellen Instagram-Story. Doch war die Suche nach dem Unbekannten, der Anhan womöglich sehr viel verdankt, nicht von Erfolg gekrönt.

„Definitiv nicht in Leonberg“

Die nächste Video-Kachel zeigt eine emotional sichtlich angefasste Nina Anhan am Steuer eines Autos. „So meine Süßen, kurzes Update, ich stehe hier auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus – der Mann liegt definitiv nicht in Leobnerg“, sagt Anhan. Sie mutmaßt, dass der Grund für den Zusammenbruch „irgendetwas Neurologisches oder herzmäßig“ war, wisse es aber nicht sicher.

Ahnan vermutet, dass er nach Stuttgart oder Sindelfingen gebracht wurde. „Schade, ich habe noch so viele Fragezeichen im Kopf“, sagt sie, „ich hoffe und manifestiere ganz fest, dass es dem Mann einfach wieder besser geht.“

Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Anhan als Schwester einer Krankenschwester in dem Supermakt sofort gewusst habe, was zu tun sei und ihn in stabile Seitenlage gebracht. „Ich stand da mit den Kindern, sollte ich etwa zusehen, wie der Mann stirbt?“, zitiert „Bild“ die Influencerin. Die sich außerdem darüber geärgert haben soll, wie andere Supermarkt-Besucher mit der Situation umgegangen seien: Diese schaulustigen Menschen, ganz zum Kotzen! Anstatt zu glotzen: Helft doch einfach!“