Rapper Haftbefehl ist im Megapark auf Mallorca aufgetreten. Nun hegt seine Frau Nina Anhan selbst Pläne, musikalisch durchzustarten. Wie ernst die wirklich sind, lässt sie offen.
27.04.2026 - 11:40 Uhr
Rapper Haftbefehl ist längst im Mainstream angekommen – auch nach der aufsehenerregenden Netflix-Doku über seinen tiefen Fall ist Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, absolut massentauglich. Einen besseren Beweis dafür als ein Auftritt beim Malle-Opening im Megapark auf Mallorca, dem Partyschlager-Zentrum an der Platja de Palma, könnte es wohl kaum geben.