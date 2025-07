Frauen bei EnBW, Mercedes und Co.: Topmanagerinnen gewähren seltene Einblicke – und teilen persönliche Tipps

Topmanagerinnen namhafter Unternehmen setzen ein Zeichen für die Bedeutung von Frauen in Führungspositionen – und geben Hinweise, wie sich die männlichen Manager überzeugen lassen.

Frauen bei EnBW, Mercedes und Co.

Der Karriereaufzug made in Germany, der die Führungskräfte aus dem Erdgeschoss in die Chefetagen fährt, hat einen Konstruktionsmangel: Er transportiert vor allem Männer nach oben; Frauen steigen mittendrin aus. Laut der Allbright-Stiftung, die die Lage genau beobachtet, nimmt der Frauenanteil in den Vorständen trotz gesetzlichen Anschubs nur zäh zu: Zum 1. September 2024 war jeder fünfte Vorstandsposten (19,7 Prozent) mit einer Frau besetzt, bei den 40 großen Dax-Unternehmen jeder vierte (24,7); im M-Dax waren es 19,5 und im S-Dax 14,8 Prozent. Die Vorstände von insgesamt 160 Unternehmen sind mit 559 Männern und 137 Frauen besetzt.