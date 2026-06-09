Radfahrerinnen steigen erstmals auf ihre bunt geschmückten Räder und demonstrieren für eine bessere Radinfrastruktur – speziell für Frauen.

Buntgeschmückte Fahrräder an der Spitze, einen Dresscode gibt es nicht: Am Sonntag, 14. Juni, findet zum ersten Mal der Velo Queens Kessel Ride in Stuttgart statt. Los geht die Frauen-Fahrraddemo um 15 Uhr auf dem Marienplatz. Der etwa einstündige Rundkurs führt zunächst über die Filderstraße in die Innenstadt und über die Theodor-Heuss-Straße weiter in den Westen. Vorbei am Bismarckplatz und durch den Schwabtunnel kehrt der Tross zurück zum Marienplatz.

Die rund zehn Kilometer lange Strecke enthält keine steilen Anstiege. Unter dem Motto „Keine fährt alleine“ sind Radfahrende aller Altersgruppen, auch Kinder und Radneulinge willkommen. „Männer, die gerne mit statt vor den Frauen fahren, sind ebenfalls eingeladen“, heißt es in der Mitteilung der Velo Queens. Sie rechnen mit 100 bis 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Schirmherrin ist die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Simone Fischer, selbst eine leidenschaftliche Radfahrerin.

Die Velo Queens sind ein lockerer Zusammenschluss im Kern von zehn Frauen. Sie gehören zur Gruppe „Keine fährt alleine“, einer Initiative radfahrender Frauen inner- und außerhalb des ADFC Stuttgart. Die Idee zum Kessel Ride hatten sie nach dem Wegfall des internationalen Fancy Women Bike Ride, an dem Stuttgart dreimal teilgenommen hatte. Die Frauen-Fahrraddemo soll künftig jedes Jahr stattfinden. Andere Städte sind aufgefordert, sich anzuschließen und eigene Raddemos zu starten.

„Wir wollen radelnde Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar machen und Frauen ermutigen, aufs Rad zu steigen“, sagt die Mitinitiatorin und Radbloggerin Christine Lehmann. „Radfahren bedeutet autonome Mobilität. Frauen brauchen nicht nur gut ausgebaute Pendlerstrecken fürs Fahrrad, sondern auch eine lückenlose Radinfrastruktur, die Stadtviertel verbindet und innerhalb der Viertel zu Zielen führt, die Frauen oft ansteuern, wenn sie die Familienarbeit machen. Sie wollen sich sicher fühlen – und keinen Behauptungskampf im vom Auto dominierten Stadtverkehr.“

Die Einschätzung der Veranstalterin lässt sich anhand von Zahlen belegen. Die Stadt Stuttgart überarbeitet derzeit ihr Radverkehrskonzept, das 2009 erstellt worden ist. Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung präsentierte das Amt für Stadtplanung und Wohnen Ende April Entwicklungen, die aufhorchen lassen. Von 2017 bis 2023 hat der Radverkehr in Deutschland um 5,4 Prozent zugenommen. Es handelt sich aber überwiegend um Männer, die in der Stadt mit dem Rad unterwegs sind, meist auf dem Weg zur Arbeit. Jugendliche beider Geschlechter, Senioren und auch Frauen sind unterrepräsentiert.

Radbloggerin sieht erhebliches Potenzial

„Klar, viele Frauen radeln zur Arbeit und auch zum Einkaufen“, sagt Christine Lehmann. Es gebe aber auch einige, die mehr Sorgen, zuweilen richtig Angst vor dem schnellen und dichten Autoverkehr hätten. „Sie wollen nicht um ihren Platz auf der Straße kämpfen.“ Vor allem jungen Männern falle es leichter, sich auf der Fahrbahn zu behaupten. Die Radbloggerin geht von einem erheblichen Potenzial aus. „Mindestens 40 Prozent würden gerne im Alltag Radfahren, wenn sie sich trauen würden.“