Vor dem Wiederstart am Sonntag spricht bei den Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Ost noch niemand offiziell von Aufstieg.
Sie winden sich, die Verantwortlichen der Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost, üben sich in Zurückhaltung, nehmen das Wort Aufstieg beziehungsweise Regionalliga (noch) nicht in den Mund. Und das, obwohl ihr Team nach zwölf von 22 Spieltagen Zweiter ist – und Stand jetzt eben der Aufsteiger. Grund: Der um vier Punkte bessere Spitzenreiter Karlsruhe SC II kommt dafür nicht in Frage. Dessen Verein ist schon mit seiner Erstvertretung im Oberhaus unterwegs, und jene wird dort wohl auch in der nächsten Saison spielen. Momentan steht sie in der Regionalliga acht Punkte hinter dem Klassenprimus SV Weinberg. Insofern wäre der Weg für die Waldebene-Frauen eigentlich frei. „Konkretere Aussagen treffen wir erst nach den ersten drei Spielen“, sagen der FSV-Coach Manuel Strobel und -Spielleiter Florian Kapfer aber unisono.