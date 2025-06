Frauen in der Feuerwehr „Als Frau kann man das Gleiche leisten wie die Männer“

Bei den Feuerwehren im Land sind Frauen noch eine Seltenheit. Was treibt sie an? Welche Erfahrungen haben sie gemacht?

Frauen in der Feuerwehr

Hierzulande ist die Feuerwehr noch eine klare Männerdomäne. Und der Schutzpatron der Floriansjünger natürlich auch ein Mann: Florian von Lorch lebte in Aelium Cetium (heute St. Pölten) zur Zeit der römischen Christenverfolgung. Selbst unter schwerer Marter schwor er seinem Glauben nicht ab. Schließlich wurde er im Mai anno 304 mit einem Stein um den Hals in der Enns versenkt. Doch der Fluss, so besagt die Legende, gab seine Leiche alsbald wieder heraus und legte sie sanft auf einen Felsen. Er wurde zum Heiligen.