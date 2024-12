Berufsvalidierung im Kampf gegen den Fachkräftemangel „Das war jeden Bammel wert“

Wer jahrelange Berufserfahrung, aber keinen Berufsabschluss hat, kann sich sein Können zertifizieren lassen. Das sieht ein Gesetz vor, das am 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Was das für Ungelernte und Unternehmen bringt.