Frauenfußball Die neue Ruhe im Angriff: zwei Japanerinnen bereichern den VfB
Nachdem die VfB-Herren lange japanische Spieler unter Vertrag hatten, ziehen die Frauen nach: Gleich zwei Japanerinnen kämpfen mit um den Aufstieg in die erste Liga.
Nachdem die VfB-Herren lange japanische Spieler unter Vertrag hatten, ziehen die Frauen nach: Gleich zwei Japanerinnen kämpfen mit um den Aufstieg in die erste Liga.
Letzte Einheit im Morgentraining: das Zwei-Kontakt-Spiel. Die VfB-Spielerinnen stehen im Kreis um Trainer Nico Schneck und lauschen seinen Anweisungen. Auch die neue japanische Stürmerin Haruka Osawa hört zu, obwohl sie kein Wort versteht. „Es spielen sieben gegen sieben auf engem Raum, und der Ball darf nach der Annahme nur noch ein Mal berührt werden. Beachtet dabei . . .“ Osawa wartet das Kauderwelsch geduldig ab und zählt derweil sieben Leibchen. Sie nimmt wahr, wie sich ihre Mitspielerinnen aufstellen und wartet die ersten Pässe ab. Dann weiß sie, was zu tun ist.