Frauengesundheit „Wechseljahre sind keine Krankheit“ – wie Sport helfen kann
Sport ist für Frauen während und nach den Wechseljahren wichtig. Experten erklären warum – und wie man es richtig macht.
Sport ist für Frauen während und nach den Wechseljahren wichtig. Experten erklären warum – und wie man es richtig macht.
Das Gewicht nimmt zu, der Schlaf wird schlechter, die Energie lässt nach: Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, verändert sich der Hormonhaushalt und bei vielen scheint nichts mehr so zu sein, wie zuvor. Zu Beginn sinkt zunächst der Spiegel des Hormons Progesteron, später reduziert sich auch die Menge des Östrogens im Körper. Umfragen haben ergeben, dass rund ein Drittel aller Frauen in den Wechseljahren keinerlei Beschwerden haben, ein Drittel hat leichte Symptome, ein Drittel leidet unter sehr starken Symptomen.