 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Freestyler ohne Medaille Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Freestyler ohne Medaille: Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus
1
Bronze knapp verpasst: Annika Morgan im Slopestyle-Parcours. Foto: Imago/justpictures.ch

Egal ob auf Skiern oder dem Snowboard: In der Halfpipe, im Slopestyle und auf der Big-Air-Schanze geht das deutsche Olympia-Team erneut leer aus – dafür gibt es Gründe.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Manchmal wiederholt sich Geschichte. „Wir haben unser Ziel nicht erreicht“, sagte Andreas Scheid, der Sportdirektor von Snowboard Germany, „mit der Ausbeute können wir nicht zufrieden sein.“ Diese Sätze fielen 2022, nachdem die deutschen Snowboarder bei den Winterspielen in Peking ohne Medaille geblieben waren. Nun, vier Jahre später, positionierte sich Andreas Scheid wieder. Und seine Worte hörten sich ähnlich an. „Wir müssen nicht konkurrenzfähig bleiben“, erklärte er, nachdem sein Team auch in Livigno leer ausgegangen war, „wir müssen es erst einmal werden.“

 

Es war eine deutliche Aussage, aus welcher der Frust unschwer herauszuhören war. Drei bis vier Medaillen hatte der Verband als Ziel ausgegeben, er blieb weit hinter seinen Erwartungen zurück. Die Ski-Freestyler, die zum Deutschen Ski-Verband (DSV) gehören, haben in den Cross-Rennen an diesem Freitag und Samstag die Chance, die Bilanz aufzupolieren. Schon jetzt lässt sich aber sagen: Der deutsche Sport sieht in den jungen Olympia-Disziplinen ziemlich alt aus. Trotz Annika Morgan (24).

Annika Morgan: „Übelst blöd!“

Die Snowboarderin lag im Slopestyle-Wettbewerb auf Bronze-Kurs. Dann verdrängte die letzte Starterin Zoi Sadowski-Synnott (Neuseeland) sie noch vom Podest. „Ich habe so gut trainiert wie nie“, sagte Morgan, „am Ende war es einfach übelst blöd.“ Für sie selbst. Aber auch für das deutsche Team.

Superstar der Spiele: Eilee Gu. Foto: IMAGO/Xinhua

Innerhalb der Freestyle-Disziplinen gibt es durchaus Unterschiede. Im Cross (Ski und Snowboard) zählen die Deutschen zur Weltspitze, im Parallel-Riesenslalom (Snowboard) auch. Bei Olympia hatte hier jedes Scheitern seine eigene Geschichte. Bleiben die noch jüngeren Sportarten. Im Slopestyle, auf der Big-Air-Schanze, in der Halfpipe (jeweils Ski und Snowboard) sowie auf der Buckelpiste und der Aerials-Schanze (nur Ski) kam lediglich Annika Morgan in die Nähe einer Medaille. Sinnbildlich für die schwierige Situation steht Emma Weiß. Sie flog im Aerials-Finale auf Rang zwölf, was vor allem ihr eigener Verdienst war: Die Athletin aus Albstadt finanziert sich selbst, jede Saison kostet sie mindestens 70 000 Euro. Am Ende des Olympia-Winters wird sie ihre Ausgaben wohl nicht decken können.

Entwicklung verschlafen

Die fehlende Förderung hat mit einer Grundsatzentscheidung des deutschen Sports zu tun. Als es Ende der 90er-Jahre erstmals X-Games für Wintersportler gab, schaute man mit großer Skepsis auf das, was die jungen, hippen Athleten da trieben – und verschlief die Entwicklung komplett. Während sich Japaner, Chinesen, Australier oder Neuseeländer inspirieren ließen, setzten die Deutschen weiter auf Tradition. Sie betreiben immer noch drei Eiskanäle und bauen die vierte, durch einen Sturm beschädigte Bahn am Königssee wieder auf, eine Halfpipe aber gibt es nicht. Nun, da viele der X-Games-Disziplinen fester Bestandteil des olympischen Programms sind, ist der Rückstand kaum noch aufzuholen.

Unsere Empfehlung für Sie

Snowboarden bei Olympia: Scotty James – ein Leben in voller Balance

Snowboarden bei Olympia Scotty James – ein Leben in voller Balance

Scotty James ist eine Snowboard-Legende – nun will er in der Halfpipe von Livigno endlich auch Olympia-Gold gewinnen. Doch das Niveau in der Weltspitze ist enorm hoch.

Denn eine Logik des deutschen Sports ist ja, genau die Sportarten noch mehr zu fördern, die erfolgreich sind. Die Snowboard- und Ski-Freestyler in der Halfpipe und auf den Schanzen gehören nicht in diese Kategorie. Man dürfe der Konkurrenz aus Ostasien, Ozeanien, den USA und Kanada „nicht ein ganzes Feld überlassen“, mahnte in Livigno zwar Hanns Michael Hölz, der Präsident von Snowboard Germany. Zugleich hatte er ein anschauliches Gegenbeispiel parat: Am Stützpunkt in Berchtesgaden gibt es seit Herbst 2024 die erste „Landing Bag“-Anlage in Deutschland, Freestyler können dort ganzjährig schneeunabhängig Tricksprünge üben und auf einem riesigen Luftkissen landen – für ein professionelles Training ist dies unabdingbar. „Doch allein in Japan gibt es 14 Landing Bags“, sagte Hölz, „und das seit Jahren.“ Dazu kommt die fehlende Aufmerksamkeit.

Unsere Empfehlung für Sie

Winter-Olympia 2026: Ein Gesicht der Spiele – holt Chloe Kim das Gold-Triple?

Winter-Olympia 2026 Ein Gesicht der Spiele – holt Chloe Kim das Gold-Triple?

Der US-Snowborderin würde mit dem dritten Olympiasieg in Serie ein ganz besonderes Kunststück gelingen – doch Chloe Kim zeigt nicht nur in der Halfpipe Haltung.

Die ARD-„Sportschau“ hat zuletzt auf ihrer Homepage einen interessanten Text über die Situation der Freestyler veröffentlicht – und, völlig überraschend, einen Aspekt komplett ausgespart. ARD und ZDF übertragen von November bis März unzählige Stunden Wintersport live, allerdings vornehmlich die traditionellen Disziplinen: Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Bob und Rodeln, Langlauf. Die jungen Sportarten tauchen höchstens mal als Lückenfüller auf. Sie haben keine Plattform, finden folglich kaum Sponsoren. Wenn es um weltweite Bekanntheit, Werbewert, Follower und Jahresverdienst (23 Millionen Euro) geht, dann ist Ski-Freesylerin Eileen Gu der größte Star dieser Spiele. In Deutschland? Kennt sie kaum jemand.

Das Ergebnis dieser Analyse: Ohne Vorbilder, ohne große Förderung, ohne Sichtbarkeit und ohne perfekte Trainingsbedingungen wird es im Freestyle in Deutschland nicht bergauf gehen. Und schon jetzt ist abzusehen, was Andreas Scheid nach den Winterspielen 2030 in Frankreich sagen wird.

Weitere Themen

Champions League der Frauen heute live: DAZN oder Disney+ – Wer überträgt VfL Wolfsburg im TV und Stream?

Champions League der Frauen heute live DAZN oder Disney+ – Wer überträgt VfL Wolfsburg im TV und Stream?

Die UEFA Champions League der Frauen 2025/26 geht am Donnerstag mit den Rückspielen in den Playoffs weiter. Auch der VfL Wolfsburg ist dabei. Wer überträgt im TV und kostenlos im Stream?
Von Florian Huth
Freestyler ohne Medaille: Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Freestyler ohne Medaille Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Egal ob auf Skiern oder dem Snowboard: In der Halfpipe, im Slopestyle und auf der Big-Air-Schanze geht das deutsche Olympia-Team erneut leer aus – dafür gibt es Gründe.
Von Jochen Klingovsky
Sepp Piontek ist tot: Werder Bremen-Legende stirbt im Alter von 85 Jahren

Sepp Piontek ist tot Werder Bremen-Legende stirbt im Alter von 85 Jahren

Der sechsmalige deutsche Nationalspieler Sepp Piontek ist tot. Die Werder Bremen-Legende starb im Alter von 85 Jahren. Das ist zu den Umständen bekannt.
Von Florian Huth
Olympische Winterspiele: Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Olympische Winterspiele Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits einige Medaillen gewonnen. Alle Infos zum aktuellen Medaillenspiegel.
Von Kai Winderl
Olympia heute live im TV und Stream: Zeitplan und Entscheidungen am Donnerstag in der ARD und im ZDF

Olympia heute live im TV und Stream Zeitplan und Entscheidungen am Donnerstag in der ARD und im ZDF

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 19. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
Von Kai Winderl
Freut sich auch über Silber: Free-Skierin Eileen Gu.

Eileen Gu lacht Reporter aus „Ziemlich lächerliche Sichtweise“

Als ein Reporter Eileen Gu fragt, ob sie „zwei Goldmedaillen verloren“ habe, lacht die 22-Jährige – und geht damit in sozialen Netzwerken viral.
Von Katrin Jokic
Darts-WM wechselt den Sender und bleibt doch frei empfangbar

Darts-WM Sport1 verliert Übertragungsrechte - So geht es im TV weiter

Die deutschen Darts-Fans müssen sich an einen neuen TV-Partner gewöhnen. Die Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace läuft ab der Saison 2027/28 nicht mehr bei Sport1. Stattdessen übernimmt ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE die Übertragung. Das ist geplant.
 
Von Florian Huth
VfB Stuttgart Aufstellung heute: Voraussichtliche Startelf gegen Celtic Glasgow in der Europa League

VfB Stuttgart Aufstellung heute Voraussichtliche Startelf gegen Celtic Glasgow in der Europa League

Der VfB Stuttgart trifft in den Playoffs der Europa League auf Celtic Glasgow. Welche Spieler stehen im Hinspiel in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß?
Von Florian Huth
Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart heute live: Wer überträgt das Europa-League-Spiel gratis im TV und Stream?

Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart heute live Wer überträgt das Europa-League-Spiel gratis im TV und Stream?

Am heutigen Donnerstag trifft der VfB Stuttgart in den Playoffs der UEFA Europa League auf Celtic Glasgow. Wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, erfahrt ihr hier.
Von Kai Winderl
Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Nordische Kombination – Letzte Chance auf Medaille für deutsches Duo

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Nordische Kombination – Letzte Chance auf Medaille für deutsches Duo

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Weitere Artikel zu Ski-Freestyle Snowboard Olympia 2018 Livigno Halfpipe Eileen Gu
 
 