Freibad-Spaß rund um Leonberg: Wann öffnen die Freibäder – und was bieten sie?

Was wäre der Sommer und die warme Jahreszeit ohne Freibäder? Noch sind die Temperaturen zwar steigerungsfähig, doch mit anhaltendem Sonnenschein und immer längeren Tagen wächst die Lust auf eine Abkühlung im Wasser. Passend dazu öffnen in diesem Monat die Freibäder in der Region ihre Drehkreuze.

Aber der Sprung ins kühle Nass ist nicht überall derselbe: Eintrittspreise und Angebote gehen auseinander – und auch die obligatorische Portion Pommes wird zu unterschiedlichen Preisen verkauft. Wir haben die Freibäder in und um Leonberg unter die Lupe genommen.

Den Auftakt der Freibadsaison in der Region macht das Freibad Renningen: Es öffnet bereits an diesem Samstag, 9. Mai. Das verkehrsgünstig am S-Bahnhof gelegene Bad bietet unter anderem ein Beachvolleyball-Feld und ein großes Kinderbecken.

Freibad in Renningen hebt Preise an – Kinder sind kostenfrei

Im Zuge des neuen Haushalts der Stadt wurden die Eintrittspreise angehoben: Für Erwachsene kostet der Einlass nun 4,60 Euro, Ermäßigte zahlen 2,60 Euro. Dafür kommen Kinder unter sieben Jahren ab sofort kostenfrei ins Freibad. Wer Lust auf eine Portion Pommes hat, bezahlt dafür 4 Euro. „Ich konnte den Preis zum Vorjahr halten und hoffe, dass die Kunden sich darüber freuen werden“, sagt die Kioskbetreiberin Carina Stanger.

Inmitten von Wald und Wiesen kann im Freibad in Mönsheim gebadet werden. Foto: Simon Granville

Etwas außerhalb des Ortes, dafür aber naturnäher, liegt das Mönsheimer Freibad. Die Preise für Tageskarten steigen zwar um einen Euro, bleiben aber vergleichsweise niedrig. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, ermäßigt sind 3,50 Euro fällig. Das hatte der Gemeinderat beschlossen. Damit kann das kleine Bad aber immer noch mit den günstigsten Eintrittspreisen im Umkreis punkten.

Mönsheimer Freibad erweitert Öffnungszeiten

Außerdem gehört die gelbe Riesenrutsche zu den Highlights bei Stammgästen. Ab dem Himmelfahrtstag, 14. Mai, kann hier wieder hinuntergesaust werden. Dann öffnet das Bad – sogar mit verlängerten Öffnungszeiten: Statt nur eines Frühbadetags gibt es künftig drei Termine pro Woche: montags, mittwochs und freitags ab 7.30 Uhr. Eine Portion Pommes kostet am Kiosk auch hier 4 Euro.

Auch eine Rutsche erwartet die Besucher im Höfinger Bädle. Foto: Simon Granville

Idyllisch im Glemstal am Rand von Leonberg-Höfingen gelegen, setzt das „Bädle“ auf ein besonderes Modell: Zugang erhält nur, wer Mitglied im Trägerverein ist. Der Eintritt ins Bad selbst ist dann kostenfrei.

Vereinsbad mit asiatischem Kiosk und günstigen Pommes

Zur neuen Saison, die am 17. Mai beginnt, wurden die Mitgliedsbeiträge leicht erhöht. Erwachsene zahlen nun 70 Euro jährlich, Kinder 35 Euro und Familien mit Kindern bis 18 Jahren 165 Euro. Laut der Vereinsvorsitzenden Sandra Amos sei das aufgrund gestiegener Energie- und Instandhaltungskosten notwendig geworden. Der Preis für Pommes frites ist mit 3 Euro vergleichsweise gering. Im Kiosk gibt es aber vor allem asiatische Küche.

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Im Leobad in Leonberg kann dann ab dem 19. Mai wieder geplanscht werden. Hier findet man das umfangreichste Angebot im Altkreis – allerdings auch zum höchsten Preis. Ein Erwachsenenticket kostet 5,50 Euro, Ermäßigte zahlen 3,50 Euro. Das Bad bietet unter anderem ein Erlebnisbecken mit Düsen und Strömungskanal, ein großes Schwimmerbecken und eine dreibahnige Rutsche mit Zeitmessung. Zusätzlich gibt es einen klassischen Spielplatz und einen Wasserspielplatz für Kinder sowie einen FKK-Bereich.

Die Pommes kosten hier, wie im vergangenen Jahr, 4 Euro. Neu in dieser Saison sind ein barrierefreies Drehkreuz für Besucher, die mit Rollstuhl und Kinderwagen kommen, sowie ein modernes Kassensystem. Tickets können bargeldlos am Automaten oder vorab online über die Stadtwerke gekauft werden.