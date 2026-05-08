Freibad-Spaß rund um Leonberg Wann öffnen die Freibäder – und was bieten sie?
Bald geht die Badesaison los: Was Besucher in den Freibädern rund um Leonberg erwartet – und wie viel der Eintritt und Pommes kosten.
Bald geht die Badesaison los: Was Besucher in den Freibädern rund um Leonberg erwartet – und wie viel der Eintritt und Pommes kosten.
Was wäre der Sommer und die warme Jahreszeit ohne Freibäder? Noch sind die Temperaturen zwar steigerungsfähig, doch mit anhaltendem Sonnenschein und immer längeren Tagen wächst die Lust auf eine Abkühlung im Wasser. Passend dazu öffnen in diesem Monat die Freibäder in der Region ihre Drehkreuze.