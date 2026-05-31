Freibäder in Stuttgart: Verständnis und Frust bei Rauchverbot – „Was dürfen wir Raucher überhaupt noch?“

Es ist einer dieser Samstage im Kessel, die sich perfekt für einen Freibadbesuch eignen – Pfingstferien, das Thermometer zeigt sommerliche 30 Grad an, ein laues Lüftchen weht einem um die Nase. Klar, dass der Parkplatz vor dem Inselbad bereits zur Mittagszeit gut gefüllt ist. Die Länge der Warteschlange hält sich hingegen noch in Grenzen.

Ein Schild im Eingangsbereich des Inselbads macht auf das Rauchverbot aufmerksam. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Rauchverbot im Freibad: Rauchen nur noch an speziellen Plätzen erlaubt

Seit Kurzem darf in Freibädern nur noch an speziell ausgeschilderten Plätzen geraucht werden. Und das bringt unter anderem Bettina richtig in Rage, die sich nicht fair behandelt fühlt.

Mit ihrer Zwillingsschwester steht die leidenschaftliche Freibadgängerin, die schon seit sie denken kann ins Inselbad geht, in einer der zugewiesenen Zonen neben dem Sportbecken und spricht von Diskriminierung. „Ich fühle mich da auch meiner Freiheit beraubt“, sagt sie verärgert. „Dass einem jetzt auch noch verboten wird, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Langsam aber sicher darf man in Deutschland gar nichts mehr – was dürfen wir Raucher eigentlich überhaupt noch?“

„Schaut sie euch an, die bösen Raucher“

Sie sei ja nicht nur im Inselbad, um zu schwimmen, sondern eben auch um sich zu entspannen. „Ich lese gern Bücher, dann trinke ich einen Kaffee dazu und rauche eine Zigarette – für mich gibt’s da nichts Schöneres.“ Ihr sei es schlichtweg auch zu „blöd“, sich in den Raucherbereich zu stellen, abgedrängt und angegafft – ganz nach dem Motto: „Schaut sie euch an, die bösen Raucher.“

Die meisten Raucher haben Verständnis für die Neuregelung in den Freibädern. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ihre Schwester hätte Bettina überredet, sich für eine Zigarette in die Zone zu stellen, „aber eigentlich habe ich darauf keine Lust. Ich fühle mich hier im wahrsten Sinne des Wortes in die Ecke gedrängt, einfach nur unangenehm.“ Dabei würde der Staat ja auch von den Rauchern profitieren, sagt der zornige Badegast und bekommt Zuspruch von Fabio. „Das einzige, was mich an dieser Neuerung wirklich stört, ist, dass es zu wenige Bereiche gibt.“

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Rauchverbot im Freibad – Viele Raucher haben auch Verständnis

Wer im Inselbad vorne bei den Kinderbecken Platz gefunden hat, muss sich beinahe durch das ganze Bad begeben, um zum Raucherbereich zu gelangen. Außerdem beklagen einige rauchende Badegäste die schlechte Ausschilderung zu den Zonen.

Trotzdem räumen auch die Raucher ein, dass vor der Neuregelung nicht immer alle Plätze ordentlich hinterlassen wurden. „Wenn die Leute rauchen und die Kippen einfach auf den Boden werfen, das finde ich auch ekelig“, betont Marion, für die der Weg zum Raucherbereich annehmbar ist.

„Wir rauchen weniger – das ist positiv“

Sie und ihr Mann Harry würden nun weniger rauchen, was beide als positiv erachten. Aber auch das Ehepaar bedauert, die geringe Anzahl der Raucherbereiche. „Besonders ärgerlich ist, dass rund um das Restaurant Rauchverbot herrscht. Wir sind unter freiem Himmel, da hätte man den Rauchern drei oder vier Tische zugestehen können.“

Harry und Marion hätten sich ein paar Raucher-Bereiche mehr, vor allem beim Restaurant, gewünscht. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Einzig die Vermüllung der Liegewiesen sei ein echtes Problem gewesen. „Also wie manche da ihre Plätze hinterlassen haben, das war wirklich nicht schön und das macht man auch einfach nicht.“

Keine Gefahr mehr durch weggeworfene Kippenstummel

Dem stimmt Timo direkt zu, der gerade mit dem Kinderwagen an Marion und Harry vorbeispaziert. „Und wenn es jetzt weiterhin so heiß bleibt und das Gras immer trockener wird, dann sind so weggeworfene Kippen ja auch wirklich gefährlich“, wirft er in die Diskussion mit ein.

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Genauso wie der junge Vater befürworten auch andere Eltern das Rauchverbot in den Bädern, vor allem auch zum Schutz ihrer Kinder. „Mir sind die Bereiche erst gar nicht aufgefallen“, sagt Vicky, die am Rand des Kinderbeckens sitzt und ihrer Tochter beim Planschen zuschaut. „Aber natürlich finde ich es gut, dass ich nicht zugequalmt werde, vor allem wenn ich mit meinem Kind irgendwo im Freibad sitze.“

Großes Verständnis vieler Raucher

Und das ist für Raucher David auch völlig in Ordnung. Er könne es verstehen, wenn Nichtraucher – gerade wenn das Bad voll ist – nicht ständig dem blauen Dunst ausgesetzt sein möchten.

Dieses Verständnis und auch eine hohe Bereitschaft sich in die Raucherbereiche zu begeben, beobachtet auch die Badeaufsicht im Inselbad. „Es wird gut angenommen, auch wenn einige Badegäste anfangs noch verwirrt sind, spielt sich die Neuregelung langsam ein.“ Und auch wenn man einige Raucher noch darauf aufmerksam machen müsse, würden die meisten sehr verständnisvoll reagieren.