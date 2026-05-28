Stadt warnt zum Wochenende: Parkplatznot an Stuttgarts größten Freibädern – Wo weitere Flächen wegfallen

Die ersten Hitzetage des Jahres haben über die Pfingstfeiertage für einen regelrechten Ansturm auf die Stuttgarter Freibäder gesorgt. Wer konnte, versuchte die Sonnenstrahlen im Freien zu genießen und für eine Abkühlung im Schwimmbecken zu sorgen. In den fünf Einrichtungen in der Landeshauptstadt wurden über das lange Wochenende fast 45 000 Besucher gezählt, Spitzenreiter war das Freibad Rosental in Vaihingen mit mehr als 6000 Gästen am Pfingstmontag. Doch die erfreuliche Bilanz zeigt auch die Problemseite: „Auf den Parkplätzen kann es eng werden“, weiß Jens Böhm, Pressesprecher des städtischen Eigenbetriebs Bäder Stuttgart.