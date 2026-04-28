Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in Kriegen birgt laut Experten erhebliche Risiken. Fehlentscheidungen bei Zielauswahl könnten gravierende, kaum kalkulierbare Folgen haben.

red/epd 28.04.2026 - 10:33 Uhr

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in militärischen Konflikten birgt nach Einschätzung von Experten erhebliche Risiken. KI-Systeme würden bereits in Kriegen etwa im Gazastreifen, im Iran und in der Ukraine eingesetzt, teilte das Centrum für europäische Politik (cep) in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse mit. Fehlentscheidungen könnten dabei schwerwiegende und kaum kalkulierbare Folgen haben. KI wird zunehmend bei der Auswahl von militärischen Angriffszielen eingesetzt; davon können sowohl Gebäude als auch Personen betroffen sein.