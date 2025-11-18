Die Behandlung einer 16-Jährigen in der Notaufnahme und auf der Intensivstation endet dramatisch. Sie stirbt nach jahrelanger Pflege. Die Familie stellt Ansprüche in Millionenhöhe.
18.11.2025 - 13:44 Uhr
Nach dem Tod einer jungen Patientin zahlt das Uniklinikum Freiburg nach eigener Auskunft den Eltern Schadenersatz. Die genaue Summe müsse nach derzeitiger Erkenntnis noch ermittelt werden und richte sich unter anderem nach den konkreten Kosten, die die Familie gehabt habe, teilte ein Sprecher mit.