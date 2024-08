Besondere Kunstmomente sind garantiert, wenn die Freie Tanz- und Theaterszene den historischen Wasserspeicher im Stuttgarter Osten bespielt. Am 23. August sind die „Interventionen“ wieder am Start.

Andrea Kachelrieß 06.08.2024 - 12:25 Uhr

Eine ganz eigene Welt eröffnet sich, wenn man über steile Treppen und durch enge Gänge in den alten Wasserspeicher am Urachplatz im Stuttgarter Osten hinabsteigt. In den großen, von unzähligen Säulen gestützten Hallen hat es die Kunst leicht, Effekte zu setzen. Das zeigt die Freie Tanz- und Theaterszene Stuttgart mit ihrer Reihe „Interventionen“, die auch in diesem Sommer die unterirdischen Hallen bespielt.