Beim Jubiläum des Freundeskreises ehemaliger Schüler und Lehrer erwartet die Freie Waldorfschule Engelberg an diesem Samstag einen prominenten Gast.

Sascha Schmierer 13.03.2026 - 14:00 Uhr

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und nach dem Sieg des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir bei der Landtagswahl in aller Munde, kommt am Samstag in seine alte Heimat. Bei der Jubiläumsfeier des Freundeskreises ehemaliger Schüler, Lehrer und Eltern der Freien Waldorfschule Engelberg wird der als streitbarer Geist bekannte Politiker als prominenter Gast einer Podiumsdiskussion erwartet. Palmer war selbst Schüler der Bildungseinrichtung bei Winterbach.