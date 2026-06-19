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Spielen in Holzgerlingen Beliebtes Freizeitgelände aufgepeppt

Spielen in Holzgerlingen: Beliebtes Freizeitgelände aufgepeppt
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Eines von drei inklusiven Spielgeräten von Regionaldirektor Alexander Lahl (links) und Bürgermeister Ioannis Delakos persönlich getestet. Foto: Holger Schmidt

Neue inklusive Geräte sowie Parkplätze und Fahrradstellplätze sind jetzt in den Holzgerlinger Rosswiesen eingeweiht worden. Das Freizeitgelände ist regional bekannt.

Das bei Besuchern aus nah und fern beliebte Holzgerlinger Freizeitgelände Rosswiesen ist um einige Attraktionen und viele neue Park- und Stellplätze für Autos und Fahrräder samt Ladeschrank reicher. Am Donnerstagnachmittag weihte Bürgermeister Ioannis Delakos zusammen mit Alexander Lahl, Direktor des Verbands Region Stuttgart, dazu drei inklusive Spielgeräte, eine Kommunikationstafel für sprachlich beeinträchtigte Menschen und viele neue Bäume zur Beschattung ein. „Wir wollen, dass die Kinder nicht nebeneinander, sondern miteinander spielen“, so der Holzgerlinger Bürgermeister.

 

Bei heißem Sommerwetter so wie derzeit platzt das 2011 eröffnete Holzgerlinger Freizeitgelände Rosswiesen aus allen Nähten. Junge und ältere Besucher aus der ganzen Region Stuttgart sind zu Gast, Autokennzeichen auch aus Tübingen oder Reutlingen keine Seltenheit. Problem war deshalb schon länger die Parksituation, oft zu Lasten örtlicher Landwirte, an und in deren Feldern und Wiesen immer parkende Fahrzeuge die Zufahrt oder anstehende Arbeiten behinderten.

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Also entschloss sind die Stadt, zusätzlich zu den vorhandenen Parkplätzen am Feldweg 30 neue Parkplätze an der Einmündung der Aichtalstraße zu schaffen. Die Fahrspur ist asphaltiert, die Parkplätze selbst in Schotter angelegt. Außerdem wurden am Feldweg Grabenrain Fahrradständer für rund 24 Räder installiert und daneben eine E-Bike-Ladestation mit 16 Ladefächern, die die Besucher auch als Schließfächer nutzen können, um ihre Wertsachen zu deponieren.

Herzstück der Neugestaltung des Freizeitgeländes Rosswiesen und Stadtverwaltung und Gemeinderat gleichermaßen wichtig, um eine Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen, aber sind die frisch installierten inklusiven und selbstverständlich barrierefrei zugänglichen Spielgeräte: Ein Karussell mit speziell gesicherten Zugangstüren, um ein Herausfallen während der Fahrt zu verhindern, ein auch aus dem Rollstuhl heraus zu bedienender Sandbagger und eine erhöhte Sandkiste. „Inklusion beginnt im wahren Leben“, unterstrich Ioannis Delakos dieses Engagement der Stadt Holzgerlingen als „starkes Zeichen“.

Gesamtinvestition über 200.000 Euro

Insgesamt gut 200.000 Euro hat die Stadt Holzgerlingen in das rund 1,5 Hektar messende Freizeitgelände investiert. Gut 25.000 Euro davon, das meiste für die inklusiven Spielgeräte, hat der Verband Region Stuttgart dazugegeben. „Solche Projekte sind Zukunftsprojekte“, lobte Regionaldirektor Alexander Lahl. Das von Jung und Alt gleichermaßen genutzte Freizeitgelände Holzgerlinger Rosswiesen sei ein Ort von Bewegung und Spaß oder um einfach „seine Seele baumeln zu lassen“.

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