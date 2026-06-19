Spielen in Holzgerlingen Beliebtes Freizeitgelände aufgepeppt
Neue inklusive Geräte sowie Parkplätze und Fahrradstellplätze sind jetzt in den Holzgerlinger Rosswiesen eingeweiht worden. Das Freizeitgelände ist regional bekannt.
Neue inklusive Geräte sowie Parkplätze und Fahrradstellplätze sind jetzt in den Holzgerlinger Rosswiesen eingeweiht worden. Das Freizeitgelände ist regional bekannt.
Das bei Besuchern aus nah und fern beliebte Holzgerlinger Freizeitgelände Rosswiesen ist um einige Attraktionen und viele neue Park- und Stellplätze für Autos und Fahrräder samt Ladeschrank reicher. Am Donnerstagnachmittag weihte Bürgermeister Ioannis Delakos zusammen mit Alexander Lahl, Direktor des Verbands Region Stuttgart, dazu drei inklusive Spielgeräte, eine Kommunikationstafel für sprachlich beeinträchtigte Menschen und viele neue Bäume zur Beschattung ein. „Wir wollen, dass die Kinder nicht nebeneinander, sondern miteinander spielen“, so der Holzgerlinger Bürgermeister.