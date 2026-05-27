Eine Werbeaktion mit einem Influencer und einigen (Ex-)Fußballprofis sorgt in Stuttgart-Untertürkheim für großen Andrang.
27.05.2026 - 16:26 Uhr
Ein kleiner Sommer-Kick hat in Stuttgart-Untertürkheim für einen Menschen-Auflauf gesorgt - und einen Influencer wortwörtlich in arge Bedrängnis gebracht. „Ich bin grade in Stuttgart, hier auf dem Bolzplatz. Kommt gerne vorbei, wir kicken `ne Runde.“ Mit diesem Satz hat Arda Saatçi einen Ansturm auf den Kunstrasenplatz der Sportgemeinschaft Untertürkheim ausgelöst.