Die CMT setzt die Trends in der Reisemobil-Branche. Eine immer größere Rolle spielen auf der Messe Stuttgart Individualisierung und Nachhaltigkeit – auch bei Mercedes.

Respekt wer’s selber macht. Dieser Werbe-Slogan-Klassiker einer Baumarkt-Kette trifft den Nagel auf den Kopf, auch was den Caravan-Bereich auf der Stuttgarter Reise- und Freizeitmesse CMT (17. bis 25. Januar) betrifft. Denn ein spezieller Trend für das Camper-Jahr 2026 wird sich dort deutlich abzeichnen. Dabei geht es um das Thema „Selbstausbau“, dessen immer größer werdende Bedeutung vom 22. Januar an mit einem Schwerpunkt in Halle C1 Rechnung getragen wird.

CMT im Heimwerker-Modus Der Do-it-yourself-Ansatz soll den Caravan-Einstieg erleichtern. Anstatt sich neben dem Pkw auch noch ein Reisemobil anzuschaffen, findet die eine Kombi-Lösung immer mehr Anhänger und Anhängerinnen: ein auch im Stadtverkehr alltagstauglicher Van, der in Eigenarbeit zum Reisemobil mit Schlafgelegenheit ausgebaut wird. Verschiedene Firmen und Manufakturen bieten dazu das entsprechende Equipment – wie zum Beispiel Dachzelt-Lösungen oder einbaubare Bettenmodule. Hilfestellung geben auf der CMT ebenfalls angebotene Handbücher und die Beratung für Einsteiger. Ganz nach einem weiteren Heimwerker-Motto: Mach’ Dein Ding!

Bei den Wohnwagen und Reisemobilen liegt die Preisspanne bei der CMT zwischen 6000 und einer Million Euro. Foto: Andreas Rosar

Aber auch handwerklich weniger Begabte sollen als Neukunden gewonnen werden. Das klappt häufig über bezahlbare Einstiegsmodelle, die auf der CMT in diesem Jahr viel Raum einnehmen. Immer mehr Reisemobile, die weniger als 50 000 Euro kosten, werden von den CMT-Ausstellern aufgefahren – von Herstellern wie beispielsweise Bürstner oder Clever. Noch einmal deutlich weniger bezahlt, wer sich für die Anhängerlösung mit einem Wohnwagen entscheidet.

So präsentiert sich Mercedes auf der CMT

Und wie präsentiert sich Lokalmatador Mercedes in diesem Umfeld? Zum einem als Produzent des Basisfahrzeugs Sprinter für Reisemobile diverser Marken wie Bürstner, Carthago, Frankia, Kabe oder Knaus Tabbert. „Mit unserem Messeauftritt senden wir auch ein klares Signal, denn aus Stuttgart heraus gestalten wir die Zukunft der Reisemobilwelt aktiv mit“, sagt Sagree Sardien, die Leiterin für Vertrieb und Marketing bei Mercedes-Benz Vans.

Als Premiumhersteller tritt Mercedes mit seinen eigenen Modellen der V-Klasse „Marco Polo“ in Erscheinung. Bei den vollwertig ausgestatteten Campern verweist der Konzern auf einen „hochwertigen Designanspruch, intelligente Technologie sowie Alltagstauglichkeit“. Das alles hat seinen Preis, und der beginnt in der sogenannten „Horizon-Ausführung“ bei etwa 70 000 Euro.

Dass die V-Klasse in Zukunft auch elektrisch fährt, passt zum Thema Nachhaltigkeit, das auf der CMT großgeschrieben wird. Neben der E-Mobilität geht es da beispielsweise auch um umweltfreundliche Camping- oder Stellplätze, deren Anbieter sich auf der Messe Stuttgart präsentieren.

Ungewöhnliches Nachhaltigkeitsprojekt auf der CMT

Etwas besonders Kurioses zum Thema Umweltschutz hat die Universität Stuttgart auf den Weg gebracht – im Zuge eines Forschungsprojekts. Zum wissenschaftlichen Zweck werden dafür vor den Toiletten bei Halle 3 Sammelbehälter installiert, um aus dem auf diese Weise gewonnenen Urin Bio-Beton herzustellen.

Die Möglichkeit zur Abgabe über Trenntoiletten haben auch Besucher, die mit dem Camper anreisen und ihn auf dem Wohnmobilstellplatz der Messe abstellen. In diesem speziellen Fall liefert dann wiederum ein Sportartikelhersteller den passenden Werbespruch: Just do it!