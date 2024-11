Der Europa-Park in Rust erhöht im kommenden Jahr seine Preise. Vor allem zu den beliebten Zeiten im Sommer wird es teurer. Womit die Fans des Parks rechnen müssen.

Lea Krug 15.11.2024 - 19:28 Uhr

Der Eintritt in den Europa-Park in Rust wird teurer. Ab 2025 müssen die Besucherinnen und Besucher noch tiefer in die Tasche greifen. Einsehbar sind die neuen Ticketpreise im Buchungssystem des Parks. Zum Ende der vergangenen Saison kostete ein Erwachsenenticket noch 69,50 Euro in der obersten Preiskategorie, nun sind es sogar 73 Euro. Damit knackt der Park erstmals die 70-Euro-Marke. Erst im vergangenen Jahr waren die Preise erhöht worden.