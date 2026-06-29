Hoher Besuch im Europa-Park: Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie sind bei der offiziellen Eröffnung des neuen Themenbereichs dabei.

Fürst Albert II. von Monaco hat den neuen Themenbereich Monaco im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) offiziell eröffnet. „Ich frage mich, ob manch einer vielleicht sogar sagen würde, dass die Nachbildung das Original übertrifft“, sagte er augenzwinkernd. Der Park sei voller Details, die Monaco ausmachten – und besitze dabei alles, was den Europa-Park seit 51 Jahren so besonders mache, so der Fürst in seiner Rede.

Begleitet wurde Fürst Albert II. von seiner Frau Fürstin Charlène, den beiden Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella sowie seiner Schwester Prinzessin Stéphanie. „Ich bin mir nicht ganz sicher, wer hier wen willkommen heißt“, sagte der Fürst schmunzelnd. „Ich fühlte mich beim Gang durch dieses Monaco-Areal sehr zu Hause.“

Robert Mack, (l) Gründer des Europa-Parks und Albert II., Fürst von Monaco, stehen im Europa-Park im Themenbereich Monaco auf dem „Grimaldi Platz“. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Themenbereich erschließe nicht nur die bekannten Seiten seines Landes wie die großen Sportveranstaltungen oder das architektonische Erbe, sondern auch weniger sichtbare Aspekte – etwa Monacos Engagement für den Schutz der Ozeane und des Planeten, wie es im Ozeanografischen Museum und in seiner Stiftung sichtbar werde.

Kooperation für Familie Mack „zutiefst persönlich“

Auch Parkchef Roland Mack betonte die persönliche Dimension des Projekts. „Diese Kooperation ist für unsere Familie zutiefst persönlich“, sagte er. „Sie basiert auf dem Vertrauen zwischen zwei Familien mit langer Tradition, die Werte teilen und glauben, dass das Bauen von Brücken etwas Bedeutsames schaffen kann.“ Mack erinnerte an die enge Verbindung zwischen Monaco und dem Europa-Park über den Zirkus – ein Thema, das ihn seit seiner Kindheit begleite.

Der Themenbereich ist seit Saisonstart Ende März für Besucher geöffnet und der 18. europäische Bereich im Park. Bereits über zwei Millionen Besucher hätten ihn seitdem erlebt, sagte Mack. Rund um die 73 Meter hohe Achterbahn „Silver Star“ wurden verschiedene Facetten des Stadtstaates nachgebildet: von der Fassade der Spielbank Monte-Carlo bis zu Café-Atmosphäre, Jachthäfen und Motorsport. Leihgaben einer Rennwagen-Ausstellung stammen aus der Sammlung des Fürsten höchstpersönlich.

Der Europa-Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Im vergangenen Jahr begrüßte er nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Besucher.