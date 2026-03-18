Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind ausgezeichnet: Sonne satt und Temperaturen jenseits der Zehn-Grad-Marke werden prognostiziert. Man kann davon ausgehen, dass diese Perspektiven auch beim Team von Tripsdrill mit einem Lächeln registriert werden. Denn just an diesem Wochenende, 21. und 22. März, öffnet der Freizeitpark bei Cleebronn erstmals nach der Winterpause wieder seine Pforten. Und bei prächtigem Wetter dürften mehr Frauen, Kinder und Männer durch die Eingangstore strömen, um sich bei einer wilden Achterbahnfahrt einen Adrenalinkick zu holen oder im Kettenkarussell ein paar Runden zu drehen.