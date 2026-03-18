Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind ausgezeichnet: Sonne satt und Temperaturen jenseits der Zehn-Grad-Marke werden prognostiziert. Man kann davon ausgehen, dass diese Perspektiven auch beim Team von Tripsdrill mit einem Lächeln registriert werden. Denn just an diesem Wochenende, 21. und 22. März, öffnet der Freizeitpark bei Cleebronn erstmals nach der Winterpause wieder seine Pforten. Und bei prächtigem Wetter dürften mehr Frauen, Kinder und Männer durch die Eingangstore strömen, um sich bei einer wilden Achterbahnfahrt einen Adrenalinkick zu holen oder im Kettenkarussell ein paar Runden zu drehen.

Das ist neu: Viele Gäste werden dann vermutlich gleich einen Abstecher zu der neuen Attraktion machen, dem Luftikus. „Als historisches Luftschiff gestaltet, können kleine und große Entdecker in acht kleine Zeppelin-Gondeln einsteigen und abheben“, erklärt Britta Dirrler, die Pressesprecherin von Tripsdrill. Luftikus ist leicht zu finden. Man muss sich nur an der Achterbahn Karacho orientieren. Gleich daneben wurden die Gondeln für das neue Fahrgeschäft aufgebaut.

Eintrittspreise werden erhöht

Die neue Attraktion Luftikus wird beim Pre-Opening-Wochenende ihre Jungfernfahrt erleben. Foto: Tripsdrill

Die Eintrittspreise: Wer sich in dem Erlebnispark vergnügen will, muss dafür tiefer als zuletzt in die Tasche greifen. „Wir werden die Einzelpreise um etwa fünf Prozent anpassen“, verkündet Dirrler. Der Jahrespass werde um etwa zwei Prozent teurer, nachdem hier in der vergangenen Saison keine Steigerung erfolgt sei. Dass Besucher für Tickets nun mehr Geld in die Hand nehmen müssen, erklärt die Pressesprecherin mit „deutlich gestiegenen Kosten“ in verschiedenen Bereichen wie beim Personal oder für Energie. Außerdem könne man so den Park weiterentwickeln.

Der Tagespass für Kinder von vier bis elf Jahren kostet nun beispielsweise an der Kasse vor Ort 50 Euro. Jugendliche und Erwachsene zahlen 54 Euro. Online ist die Eintrittskarte günstiger. Für Kinder kann man im Internet ein Ticket ab 38,50 Euro buchen, für Erwachsene ab 41,50 Euro. Im März, Juni, Juli und August sowie am 1. November kostet der Eintritt online allerdings durchgängig 48 Euro für Erwachsene und 44 Euro für Kinder. In den anderen Monaten hängt es vom Tag ab, die günstigeren Tarife liegen bei 38,50 beziehungsweise 41,50 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Freizeitpark Tripsdrill wächst Größte Investition der Geschichte: Tripsdrill will Gastro und Bad 2027 öffnen Der Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg wächst um einen Wellnessbereich und ein Großrestaurant. In der Gastro wird sogar ein Traktor an der Decke baumeln.

Inklusive ist dabei stets der Besuch im Wildparadies von Tripsdrill. Außerdem muss man für das Parken nichts bezahlen.

Die Saison: Der Startschuss für die neue Saison fällt am Samstag, 21. März. Am Pre-Opening-Wochenende empfängt der Park auch am Sonntag, 22. März, Besucher. Danach hat Tripsdrill ab Samstag, 28. März, täglich bis einschließlich 1. November geöffnet.

Ein Tagespass als Dankeschön fürs Blutspenden

Bei der Blutspendeaktion von Tripsdrill wurde im vergangenen Jahr auch Cem Özdemir zur Ader gelassen, der neuer Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden könnte. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller)

Veranstaltungen: Tripsdrill hat sich im Laufe der Jahre nicht nur mit seinen Fahrgeschäften einen Namen gemacht, sondern auch mit seinen Events. In diesem Jahr stehen ebenfalls wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Vom 3. bis 7. August findet die 26. DRK-Blutspendenaktion vor den Toren des Erlebnisparks statt. Jeder Teilnehmer erhält als Dankeschön einen Tagespass für Tripsdrill. Bei der „Sommer-Gaudi“ haben der Park und seine Attraktionen an den Samstagen 15., 22. und 29. August bis 19 Uhr geöffnet.

Fast schon ein Klassiker sind die „Schaurigen Altweibernächte“, die am 9. und 10. Oktober sowie am 16. und 17. Oktober über die Bühne gehen. In verschiedenen Grusellabyrinthen bereiten dabei schaurige Gestalten den Besuchern Begegnungen der besonderen Art.

„Als historisches Luftschiff gestaltet, können kleine und große Entdecker in acht kleine Zeppelin-Gondeln einsteigen und abheben.“ Britta Dirrler, Pressesprecherin Tripsdrill

Neu im Programm sind im Natur-Resort von Tripsdrill die kostenlosen Führungen durch Baumhäuser und Schäferwagen, die jeden Sonntag um 17 Uhr angeboten werden.

Die Mannschaft im Park: Die Besucher sollen in Tripsdrill schöne Stunden erleben und viel Spaß haben. Um das zu ermöglichen, braucht es eine Menge Personal. In Spitzenzeiten sind bis zu 500 Mitarbeitende im Erlebnispark beschäftigt. „Dabei handelt es sich um Menschen aus 35 Nationalitäten mit verschiedensten Kulturen“, erklärt Pressesprecherin Britta Dirrler.

Zahlen und Rekordverdächtiges: Nach eigenen Angaben kann Tripsdrill pro Jahr 885.000 Besucher begrüßen. Der Park hat mehr als 100 Attraktionen und ist inklusive Wildparadies rund 77 Hektar groß. Zu den bekanntesten Fahrgeschäften gehört die Achterbahn Karacho – in der im vergangenen Jahr etwas Rekordverdächtiges passiert ist. Die 85-jährige Ursel Dees unternahm ihren 3333. Trip in der Achterbahn und machte ihrem Kosenamen als „Karacho-Oma“ damit alle Ehre.