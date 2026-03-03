Von Weitem könnte man fast meinen, bei Tripsdrill wird eine kleine Wohnsiedlung aus dem Boden gestampft. Kräne schwenken über Häusern, die sich im Rohbau befinden. Bagger wuchten davor ihre Schaufeln in die Erde. An allen Ecken und Enden wird fleißig gebohrt und geschraubt. Tatsächlich wird aber hier, auf Tuchfühlung zum Wildparadies, mit Hochdruck daran gearbeitet, den Freizeitpark für die Zukunft noch breiter aufzustellen. Es entstehen auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern ein Wellnessbereich, eine neue Rezeption sowie eine Erlebnisgastronomie und ein Indoorspielplatz.