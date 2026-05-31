Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht. Gegen Lucky Loser Jesper de Jong schüttelt er seinen schwachen Start ab.
31.05.2026 - 18:30 Uhr
Nur noch drei Siege bis zur Erfüllung des großen Traums: Alexander Zverev kommt seinem ersten Grand-Slam-Triumph immer näher. Der Hamburger setzte sich am Sonntag nach durchwachsenem Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker und Geburtstagskind Jesper de Jong durch und zog zum sechsten Mal in Serie ins Viertelfinale der French Open ein.