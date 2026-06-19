Fressnapf ruft Katzenfutter der Marke MultiFit zurück. Betroffen sind Dosen der Sorte „Adult Jelly Kaninchen & Ente“ mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten. Der Grund sind mögliche Fremdkörper.
19.06.2026 - 08:02 Uhr
Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH hat einen Produktsicherheitsrückruf für ein Katzenfutter der Marke MultiFit gestartet. Betroffen ist das Produkt „MultiFit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose. Nach Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue, weiche Fremdkörper in einzelnen Dosen befinden.