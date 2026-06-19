Fressnapf ruft Katzenfutter der Marke MultiFit zurück. Betroffen sind Dosen der Sorte „Adult Jelly Kaninchen & Ente“ mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten. Der Grund sind mögliche Fremdkörper.

Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH hat einen Produktsicherheitsrückruf für ein Katzenfutter der Marke MultiFit gestartet. Betroffen ist das Produkt „MultiFit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose. Nach Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue, weiche Fremdkörper in einzelnen Dosen befinden.

Katzenhalter sollten das betroffene Futter deshalb nicht mehr verfüttern. Fressnapf hat die betroffenen Artikel nach eigenen Angaben vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Welches Katzenfutter ist vom Rückruf betroffen?

Der Rückruf betrifft folgendes Produkt:

Produkt: MultiFit Adult Jelly Kaninchen & Ente

Inhalt: 405-Gramm-Dose

Artikelnummer: 1307479

Mindesthaltbarkeitsdaten: 03.04.2028 und 04.04.2028

Entscheidend sind also die Sorte, die Artikelnummer sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Dose. Andere Produkte oder andere Mindesthaltbarkeitsdaten werden in der Rückrufmitteilung nicht genannt.

Fressnapf erstattet den Kaufpreis

Kunden, die eine betroffene Dose gekauft haben, können das Produkt in einer Fressnapf-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird laut Unternehmen erstattet. Ein Kassenbon wird in der Mitteilung nicht ausdrücklich als Voraussetzung genannt.

Fressnapf bittet betroffene Kunden um Entschuldigung und verweist bei Fragen auf das Kontaktformular des Unternehmens.

Warum Fremdkörper in Lebens- und Futtermitteln gefährlich sein können

Fremdkörper in Lebens- oder Futtermitteln können je nach Material und Beschaffenheit ein Risiko darstellen. Besonders harte oder scharfkantige Fremdkörper wie Metallteile, Glassplitter, Holz- oder Kunststoffsplitter können Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen. Auch innere Verletzungen sind grundsätzlich möglich.

Im aktuellen Fall spricht Fressnapf von blauen, weichen Fremdkörpern. Dennoch sollen betroffene Dosen aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes nicht mehr verwendet werden.

Was Katzenhalter jetzt tun sollten

Wer das Katzenfutter „MultiFit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose zu Hause hat, sollte zunächst das Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen. Stimmen Produkt, Artikelnummer und Mindesthaltbarkeitsdatum mit den Angaben des Rückrufs überein, sollte das Futter nicht mehr verfüttert werden.

Betroffene Dosen können in einer Fressnapf-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.