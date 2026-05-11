Friedrichsbau Varieté Aus dem Gefängnis gezaubert
Winston Fuenmayor kommt aus Venezuala. Was er dort erlebt hat, hat er in eine Nummer gepackt, die ihn aus der Armut geholt und nach Deutschland gebracht hat.
Winston Fuenmayor kommt aus Venezuala. Was er dort erlebt hat, hat er in eine Nummer gepackt, die ihn aus der Armut geholt und nach Deutschland gebracht hat.
Ein Käfig umgibt ihn. Ein Käfig aus Licht. Winston Fuenmayor (27) ist im Dunkel gefangen. So wie er sich einst in seiner Heimat gefühlt hat. Raus will er. Er kämpft, er zetert, er windet sich, er leidet. Sobald er sich dem Licht nähert, erscheinen Rechtecke in der Form von Spielkarten. An den Fingern, aus der Haut drängen sie heraus, aus dem Mund erbricht er sie, Dutzende, sind es, Hunderte, sie formen sich zu einem Panzer, die ihn einzwängen. Das Licht geht aus.