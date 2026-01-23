ZF rechnet auch 2025 mit Verlusten – Grund sind vorzeitig beendete Projekte wegen schleppender E-Mobilität. Wie der Konzern trotzdem an seinem Sparkurs festhält.
23.01.2026 - 13:50 Uhr
Der angeschlagene Autozulieferer ZF wird auch 2025 einen Verlust machen. Das Unternehmen habe sich mit verschiedenen Kunden darauf geeinigt, mehrere Projekte vorzeitig zu beenden, die aufgrund des langsameren Hochlaufs der E-Mobilität nicht die erwartete Profitabilität erreichten, teilte der Stiftungskonzern mit Sitz am Bodensee mit.