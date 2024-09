Zahlreiche deutsche Nationalspieler stehen bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag. Der Star ist Renars Uscins, die Entdeckung der Olympischen Spiele. An diesem Freitag gastiert er mit den Recken bei Frisch Auf Göppingen.

Jürgen Frey 26.09.2024 - 10:55 Uhr

In Hannover haben sie auf den Handball-Hype um die vielen deutschen Nationalspieler reagiert. Nach den Spielen der Recken sieht es auf dem Parkett der ZAG-Arena aus wie vor der Gepäckkontrolle am Flughafen. Mit Flatterbändern wird versucht, den Ansturm der Autogramm- und Selfie-Jäger in geordnete Bahnen zu lenken. Im Mittelpunkt steht dabei in besonderem Maße stets ein Mann: Renars Uscins.