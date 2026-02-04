Frisch Auf Göppingen Junge Deutsche prägen Frisch Auf – Lob von Martin Heuberger
Die Zugänge von Ole Pregler und Max Beneke zeigen: Frisch Auf Göppingen setzt verstärkt auf junge deutsche Spieler. Dafür gibt’ auch Lob vom Junioren-Bundestrainer.
Die Zugänge von Ole Pregler und Max Beneke zeigen: Frisch Auf Göppingen setzt verstärkt auf junge deutsche Spieler. Dafür gibt’ auch Lob vom Junioren-Bundestrainer.
Am 10. Februar (19 Uhr/EWS-Arena) startet Frisch Auf Göppingen nach der EM-Pause in die restlichen 15 Spiele dieser Handball-Bundesligasaison. Im Heimspiel gegen Aufsteiger GWD Minden feiert Neuzugang Ole Pregler sein Debüt für die Grün-Weißen. Der 23-Jährige kam in der Winterpause vom Ligarivalen VfL Gummersbach, im Tausch mit dem bisherigen Frisch-Auf-Spielmacher Ludvig Hallbäck (25). Die beiden für den kommenden Sommer schon länger feststehenden Wechsel wurden um ein halbes Jahr vorgezogen.
Am Freitag, 06. Februar 2026, beginnen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele – doch in Deutschland ist die Vorfreude bislang überschaubar. Das zeigen aktuelle Umfragen des Meinungsforschungsinstituts YouGov.