Frisch Auf Göppingen: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Frisch Auf Göppingen hat die vergangene Saison auf Platz neun abgeschlossen und geht mit nur einer personellen Änderung in die neue Runde: Im rechten Rückraum kommt für David Schmidt (32/zum griechischen Topclub Olympiakos Piräus) Max Beneke (23/Füchse Berlin/zuletzt ausgeliehen an ThSV Eisenach).

Trainer Ben Matschke kann also mit einem eingespielten Team in die Vorbereitung starten, die am 13. Juli mit einem Fototermin beginnt. Trainingsauftakt ist dann am 15. Juli. In den ersten Trainingstagen stehen einige Athletiktests auf dem Programm, aber auch erste Teambuildingmaßnahmen sind geplant.

Am Ende der zweiten Vorbereitungswoche kommt es zu ersten Vorbereitungsspielen. In Weinsberg spielt Frisch Auf am 24. Juli gegen den Zweitligisten TV Großwallstadt (19 Uhr), und am 25. Juli (19.30 Uhr) gastiert Frisch Auf in der Voralbhalle beim Regionalligisten und Kooperationspartner TSV Heiningen.

Am 31. Juli steht ein nicht-öffentliches Testspiel an gegen Matschkes Ex-Club, den vom früheren Frisch-Auf-Spieler Michael Haaß trainierten Zweitligisten Eulen Ludwigshafen.

Einen ersten Vorbereitungshöhepunkt gibt es am 2. August (17 Uhr) wenn die Grün-Weißen in Neu-Ulm auf den portugiesischen Spitzenclub Sporting Lissabon treffen. Das Eventspiel in der ratiopharm arena folgt auf die sehr gelungene Premiere gegen Paris Saint-Germain im vergangenen Jahr – die Partie vor 5015 Zuschauern endete 30:30.

Vom 7. bis zum 9. August geht es zum Sparkassen Cup nach Altensteig, bei dem Frisch Auf als Titelverteidiger antritt. Los geht es am 7. August (19 Uhr/Eichwaldhalle) mit der Partie gegen den TSV Neuhausen/Filder. An dem Turnier nehmen aus der Bundesliga auch der TVB Stuttgart, der HC Erlangen und der HBW Balingen-Weilstetten teil.

Dem Härtetest in Altensteig schließt sich das Trainingslager in Lautenbach im Ortenaukreis an. Direkt danach steht am 15. August (19 Uhr) schon der Abschluss der Vorbereitung an – die Players Night in der EWS-Arena mit dem Saisoneröffnungsspiel gegen den von Ex-Weltklassespieler Andy Schmid trainierten Schweizer Meister HC Kriens/Luzern.

Die erste DHB-Pokal-Runde steht am 21. oder 23. August auf dem Programm. Die Auslosung findet am 24. Juni (12 Uhr) statt.

Die Handball-Bundesliga startet dann zwischen dem 27. und 30. August. Frisch Auf hat am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen den HC Erlangen.