Frisch Auf Göppingen So sieht das Vorbereitungsprogramm aus
Der Handball-Bundesligist startet am 15. Juli mit nur einem Neuzugang wieder mit dem Training. Wir präsentieren das Vorbereitungsprogramm.
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Frisch Auf Göppingen hat die vergangene Saison auf Platz neun abgeschlossen und geht mit nur einer personellen Änderung in die neue Runde: Im rechten Rückraum kommt für David Schmidt (32/zum griechischen Topclub Olympiakos Piräus) Max Beneke (23/Füchse Berlin/zuletzt ausgeliehen an ThSV Eisenach).
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