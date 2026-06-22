 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Frisch Auf Göppingen So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Frisch Auf Göppingen: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus
1
Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke kann in der Saison 2026/27 auf eine eingespielte Mannschaft bauen. Foto: imago

Der Handball-Bundesligist startet am 15. Juli mit nur einem Neuzugang wieder mit dem Training. Wir präsentieren das Vorbereitungsprogramm.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Frisch Auf Göppingen hat die vergangene Saison auf Platz neun abgeschlossen und geht mit nur einer personellen Änderung in die neue Runde: Im rechten Rückraum kommt für David Schmidt (32/zum griechischen Topclub Olympiakos Piräus) Max Beneke (23/Füchse Berlin/zuletzt ausgeliehen an ThSV Eisenach).

 

Trainer Ben Matschke kann also mit einem eingespielten Team in die Vorbereitung starten, die am 13. Juli mit einem Fototermin beginnt. Trainingsauftakt ist dann am 15. Juli. In den ersten Trainingstagen stehen einige Athletiktests auf dem Programm, aber auch erste Teambuildingmaßnahmen sind geplant.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Bundesliga: Vorläufiger Spielplan liegt vor

Handball-Bundesliga Vorläufiger Spielplan liegt vor

TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und HBW Balingen-Weilstetten starten mit Heimspielen, nur die SG BBM Bietigheim muss zum Auftakt auswärts ran.

Am Ende der zweiten Vorbereitungswoche kommt es zu ersten Vorbereitungsspielen. In Weinsberg spielt Frisch Auf am 24. Juli gegen den Zweitligisten TV Großwallstadt (19 Uhr), und am 25. Juli (19.30 Uhr) gastiert Frisch Auf in der Voralbhalle beim Regionalligisten und Kooperationspartner TSV Heiningen.

Am 31. Juli steht ein nicht-öffentliches Testspiel an gegen Matschkes Ex-Club, den vom früheren Frisch-Auf-Spieler Michael Haaß trainierten Zweitligisten Eulen Ludwigshafen.

Einen ersten Vorbereitungshöhepunkt gibt es am 2. August (17 Uhr) wenn die Grün-Weißen in Neu-Ulm auf den portugiesischen Spitzenclub Sporting Lissabon treffen. Das Eventspiel in der ratiopharm arena folgt auf die sehr gelungene Premiere gegen Paris Saint-Germain im vergangenen Jahr – die Partie vor 5015 Zuschauern endete 30:30.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball: DHB-Pokal: Neue Saison, neuer Modus

Handball DHB-Pokal: Neue Saison, neuer Modus

Der DHB-Pokal 2026/27 startet mit einem überarbeiteten Modus, der den Wettbewerb gezielt aufwerten soll. Bereits in Runde eins sind zehn Bundesligisten am Ball.

Vom 7. bis zum 9. August geht es zum Sparkassen Cup nach Altensteig, bei dem Frisch Auf als Titelverteidiger antritt. Los geht es am 7. August (19 Uhr/Eichwaldhalle) mit der Partie gegen den TSV Neuhausen/Filder. An dem Turnier nehmen aus der Bundesliga auch der TVB Stuttgart, der HC Erlangen und der HBW Balingen-Weilstetten teil.

Dem Härtetest in Altensteig schließt sich das Trainingslager in Lautenbach im Ortenaukreis an. Direkt danach steht am 15. August (19 Uhr) schon der Abschluss der Vorbereitung an – die Players Night in der EWS-Arena mit dem Saisoneröffnungsspiel gegen den von Ex-Weltklassespieler Andy Schmid trainierten Schweizer Meister HC Kriens/Luzern.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Bundesliga: Nach Ahouansou-Verpflichtung – das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Handball-Bundesliga Nach Ahouansou-Verpflichtung – das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Nach Platz zwölf in dieser Saison will der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga weiter nach oben klettern. Diese sechs Neuzugänge sollen dabei helfen.

Die erste DHB-Pokal-Runde steht am 21. oder 23. August auf dem Programm. Die Auslosung findet am 24. Juni (12 Uhr) statt.

Die Handball-Bundesliga startet dann zwischen dem 27. und 30. August. Frisch Auf hat am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen den HC Erlangen.

Weitere Themen

WM 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Fußball-WM 2026: Die Generation der Superstars bittet zum letzten Tanz

Fußball-WM 2026 Die Generation der Superstars bittet zum letzten Tanz

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric: Vier Ausnahmefußballer, die ihren Sport geprägt haben, bestreiten ihre letzte WM.
Von Jochen Klingovsky
Kampfsport in Berlin: MMA-Queen Alina Dalaslan setzt ihre Erfolgsserie fort

Kampfsport in Berlin MMA-Queen Alina Dalaslan setzt ihre Erfolgsserie fort

Sechster Sieg im sechsten Profikampf: Alina Dalaslan hat bei ihrem Duell in Berlin gegen die Brasilianerin Djulia Ariana nichts anbrennen lassen.
Von Henning Jochum
WM 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Ex-Bundesliga-Profi: WM geht vor – Norwegen-Spieler verfolgt Geburt seines ersten Kindes per Facetime

Ex-Bundesliga-Profi WM geht vor – Norwegen-Spieler verfolgt Geburt seines ersten Kindes per Facetime

Er betont, die Situation im Vorfeld mit seiner Partnerin besprochen zu haben.
Von SID
WM-Aus der Türkei: Türkische Medien reagieren fassungslos: „Für uns bricht Welt zusammen“

WM-Aus der Türkei Türkische Medien reagieren fassungslos: „Für uns bricht Welt zusammen“

Null Tore, null Punkte, vorzeitiges Aus nach zwei Spielen: Die Türkei erlebt bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 ein Desaster. So reagieren internationale Medien.
WM 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Vor Spiel gegen Deutschland: „Werde es beweisen“ – Diomande schreibt berührenden Brief an tote Schwester

Vor Spiel gegen Deutschland „Werde es beweisen“ – Diomande schreibt berührenden Brief an tote Schwester

Die Schwester von Yan Diomande starb im Alter von 15 Jahren. Kurz vor dem Duell gegen Deutschland veröffentlicht die Sturmhoffnung der Elfenbeinküste einen emotionalen Brief an sie.
Von Sebastian Winter
Inklusive genervten Deutschen: Österreich als WM-Sieger? Kurioses KI-Video schlägt Wellen

Inklusive genervten Deutschen Österreich als WM-Sieger? Kurioses KI-Video schlägt Wellen

Arnautovic als Präsident, Alaba als Denkmal und ein WM-Feiertag: Österreichs Fußballtraum wird in einem Video zur virtuellen Wirklichkeit – genervte Deutsche inklusive.
Deutschland gegen Elfenbeinküste: Wieder ein WM-Neuling – dieser Schiedsrichter pfeift das nächste DFB-Spiel

Deutschland gegen Elfenbeinküste Wieder ein WM-Neuling – dieser Schiedsrichter pfeift das nächste DFB-Spiel

Schon gegen Curacao pfiff ein WM-Debütant die Partie des DFB, nun folgt der nächste. Ein DFB-Star hat gute Erinnerungen an ihn.
Von red/SID
Weitere Artikel zu FRISCH AUF! Göppingen Göppingen Olympiakos Piräus Füchse Berlin Weinsberg
 
 