Linus Schmid dreht mit zwei Toren für den TVB Stuttgart das Handball-Derby bei Frisch Auf Göppingen und sichert das 33:32 – und damit den ersten Auswärtssieg der Saison.

Beide Teams befanden sich im Flow, hatten genügend Ehrgeiz dieses brisante Nachbarschaftsduell zu gewinnen. Auf der anderen Seite ging es am vorletzten Spieltag weder für Frisch Auf Göppingen noch für den TVB Stuttgart um überlebenswichtige Punkte. Von daher war alles angerichtet für ein attraktives Handball-Bundesliga-Derby. Und es war sogar noch hitziger, emotionaler und spannender als erwartet. Am Ende jubelte aber nur eine Mannschaft: der TVB Stuttgart: Die Wild Boys sicherten sich mit dem glücklichen 33:32 (16:14) im 17. und letzten Auswärtsspiel der Saison den ersten Sieg in einer fremden Halle.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf gegen TVB Spielmacher-Duell Newel gegen Häfner: „Es wird brodeln, die Halle wird brennen“ Derby-Zeit an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der EWS-Arena: Das Bundesligaspiel Frisch Auf Göppingen gegen TVB Stuttgart ist auch das Duell der Spielmacher Elias Newel und Max Häfner. Mann des Abends in diesem Handball-Thriller in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena war Linus Schmid. Der 19-Jährige erzielte die letzten beiden Tore für den TVB und machte aus einem 31:32-Rückstand einen 33:32-Sieg. Seinen letzten Treffer machte der Rückraumspieler praktisch mit der Schlusssirene. Der Jubel im TVB-Lager kannte keine Grenzen. „Das war eine überragende Teamleistung. Wir haben uns in diesem Hexenkessel nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte der Matchwinner.

Noch einer verdiente sich in der Crunch Time ein Sternchen: Keeper Mateusz Kornecki. Er hielt beim Stand von 31:31 einen Siebenmeter von Marcel Schiller, unmittelbar danach rettete er mit einer Glanzparade gegen den frei durchgebrochenen Elias Newel und beim 32:32 15 Sekunden hielt der Pole einen Wurf von Erik Persson.

Wie enorm umkämpft das Duell war, zeigten auch die drei Rote Karten für den TVB: Samuel Röthlisberger (50.) , Max Häfner (53./beide nach der dritten Zeitstrafe) und Lenny Rubin (57.) mussten vorzeitig vom Feld. Am Ende konnten es die Stuttgarter verkraften. Enttäuschte Gesichter gab es nur bei Frisch Auf, das zuletzt 17:3 Punkte in Serie geholt hatte. Ich ziehe den Hut vor unserem Team für diese Saison, aber die Niederlage heute tut sehr weh“, sagte Schiller. Die Wahl zum „Spieler des Jahres „ der Göppinger Fans war für den Torjäger zumindest ein kleines Trostpflaster.

Am letzten Spieltag am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es für Frisch Auf zum Bergischen HC. Der TVB empfängt in der Porsche-Arena den HC Erlangen.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveras (7/2 Paraden), Buchele; Neudeck, Klöve 2 Tore, Herberger, Goßner, Hofele, Brodbeck, Persson 5, Schiller 9/3, Jurmala 4, Sunnefeldt 2, Lastro 3, Gislason, Newel 6, Hanne 1.

TVB Stuttgart: Kornecki (9/1 Paraden), Vujovic (2 P.), Pol; Max Häfner 2, Serradilla, Lien 1, Snajder, Simone Mengon 3, Röthlisberger, Schmid 2, Sprößig, Matzken 3, Zieker 4, Kai Häfner 5/2, Rubin 8, Nigg 5.

Saison 2025/26

Frisch Auf Göppingen

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30, VfL Gummersbach – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – HSG Wetzlar 31:30, HSV Hamburg – FAG 28:34, FAG – TVB Stuttgart 32:33, Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr).

TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26, TVB – Rhein-Neckar Löwen 26:32, TVB – SG Flensburg-Handewitt. 37:33, FAG- TVB 32:33, TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)