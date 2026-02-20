Die fristlose Kündigung des Trägers für Schulbegleitungen durch die Stadt sorgt weiter für Unmut. Lehrer-Verbandsvertreter von GEW und VBE üben scharfe Kritik.
20.02.2026 - 06:00 Uhr
Lehrerverbandsvertreter haben das Vorgehen der Stadt Stuttgart in Bezug auf die fristlose Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds Stuttgart (ASB) als „völlig unverantwortlich“ bezeichnet. In einer gemeinsamen Mitteilung der Stuttgarter Gremien von Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verband Bildung und Erziehung (VBE) wird die Stadt Stuttgart scharf kritisiert. Diese habe „wissentlich die Auswirkungen auf die Kinder, die Eltern, die Lehrkräfte und die Beschäftigten des ASB vollumfänglich ignoriert“.