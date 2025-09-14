Frühe Sprachbildung in BW: Werden deutschsprachige Kinder ab 2028 bevorzugt?

Für Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache und erheblichen Sprachdefiziten soll in Baden-Württemberg offenbar ab 2028 keine Pflicht gelten, eine einjährige Juniorklasse der Grundschule zu besuchen – anders als bisher erwartet. Die Pflicht ist lediglich für Kinder mit deutscher Muttersprache geplant, wie aus der Zusammenschau verschiedener Passagen des Schulgesetzes hervorgeht, das die grün-schwarze Koalition zum Jahresanfang geändert hat. Dies hat das Kultusministerium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Die Materie ist kompliziert. Zwar regelt das novellierte Schulgesetz in Paragraf 5b ganz grundsätzlich, dass Juniorklassen Kinder fördern, „bei denen aufgrund ihres sprachlichen Entwicklungsstandes oder des Entwicklungsstandes anderer Vorläuferfertigkeiten nicht erwartet werden kann, dass sie zu Beginn der Schulpflicht mit Erfolg am Bildungsgang der Grundschule ab der ersten Klassenstufe teilnehmen“ können. Als einzige Ausnahme werden Kinder mit voraussichtlichem sonderpädagogischem Förderbedarf genannt. Dass der Besuch von Juniorklassen zum Schulstart ab 2028 Pflicht sein soll, findet sich erheblich weiter hinten im Gesetz, ebenso wie eine sehr umfassend formulierte Ausnahme. Die Pflicht zum Besuch von Juniorklassen „gilt nicht für Kinder, deren Herkunftssprache nicht die deutsche Sprache ist und deren Förderbedarf überwiegend darauf beruht, dass die deutsche Sprache noch nicht im erforderlichen Maß erworben wurde“, heißt es in Paragraf 74, Absatz 4, Satz 2.

„Juniorklasse nicht primär für Zweitspracherwerb“

Kinder, die eine andere Herkunftssprache und gravierende Defizite in der Bildungssprache Deutsch haben, werden von dem neu eingeführten Pflicht-Förderjahr in der Grundschule ausgeklammert. Das steht in einem Spannungsverhältnis zur Information des Kultusministeriums über das Sprachfit-Programm, das allerdings nicht nur die Juniorklassen an Grundschulen, sondern auch verbindliche Sprachfördergruppen in Kitas sowie weitere Förderangebote in den Klassen 1 bis 4 umfasst. Auf der Homepage werden Kinder mit Migrationshintergrund als erstes genannt: „,Sprachfit’ nimmt besonders die Kinder in den Blick, die mit weniger guten Voraussetzungen ins Leben starten – also etwa die Kleinsten und Kleinen mit Zuwanderungshintergrund, die kein oder wenig Deutsch in der Familie sprechen, und Kinder aus bildungsfernen Familien, die nicht schon im Alter von zwei oder drei Jahren mit Büchern vertraut gemacht werden“, heißt es dort.

Ein Fehler sei der Ausschluss von Kindern mit fremdsprachlichem Hintergrund von den Juniorklassen nicht, versichert ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) auf Anfrage. „Die Juniorklasse dient nicht primär dem Zweitspracherwerb für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler“, so die Aussage des Ministeriums. „Für diese Zielgruppe stehen weiterhin die etablierten und auf deren Bedarf passgenau zugeschnittenen Vorbereitungsklassen sowie die damit verbundenen integrativen Förderkonzepte zur Verfügung.“

Bildungsministerin Theresa Schopper im Mai bei einem Besuch bei einem „SprachFit“-Pilotprojekt an der Mörikeschule in Leonberg (Archivbild). Foto: Simon Granville

Es gibt zwei Haken an der Sache: Erstens ist die Einrichtung von gut 800 Juniorklassen an den 2300 Grundschulen im Land ab 2028 Pflicht. Dagegen sind Vorbereitungsklassen lediglich im Rahmen einer Kannvorschrift in der einschlägigen, unserer Redaktion vorliegenden Vorbereitungsklassenverordnung verankert. Zweitens bedeutet diese Rechtslage den Ausschluss von Kindern mit fremdsprachlichem Hintergrund von den Juniorklassen. Gerade diese stellen jedoch mit 25 Wochenstunden über ein volles Schuljahr hinweg die intensivste Fördermaßnahme des Sprachfit-Programms dar. Damit wird ausgerechnet die große Gruppe von Kindern der zweiten und dritten Einwandergeneration, die wegen ihrer Sprachdefizite ausweislich vieler Bildungsstudien am meisten „Nachhilfe“ beim Deutschlernen benötigen, von der umfangreichen Förderung in Juniorklassen ausgeschlossen.

Förderlücke bei Grundschülern mit fremder Herkunftssprache

Das Kultusministerium erkennt darin keine Förderlücke, da es für diese Kinder in der Grundschule begleitend zum normalen Unterricht Sprachförderangebote in den Klassen 1 bis 4 gebe. Dazu zählten auch Kurse, die die Herkunftssprache und die Arbeit mit den Eltern einbezögen. Außerdem sei im Fall großer Sprachprobleme auch der Besuch einer Ganztagsschule möglich.

Für Flüchtlingskinder gab es laut Statistischem Landesamt in Baden-Württemberg im abgelaufenen Schuljahr 1153 Vorbereitungsklassen an Grundschulen mit knapp 16 000 Schülern.