Frühe Sprachbildung in BW: Werden deutschsprachige Kinder ab 2028 bevorzugt?

Für Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache und erheblichen Sprachdefiziten soll in Baden-Württemberg offenbar ab 2028 keine Pflicht gelten, eine einjährige Juniorklasse der Grundschule zu besuchen – anders als bisher erwartet. Die Pflicht ist lediglich für Kinder mit deutscher Muttersprache geplant, wie aus der Zusammenschau verschiedener Passagen des Schulgesetzes hervorgeht, das die grün-schwarze Koalition zum Jahresanfang geändert hat. Dies hat das Kultusministerium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.