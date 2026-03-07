Frühling in Stuttgart: Diese Stuttgarter Biergärten und Sonnenterrassen haben bereits geöffnet

Ist das etwa schon der Frühling? Sonnenschein Anfang März lässt Stuttgarter Herzen höher schlagen und zieht uns nach draußen. Zum Glück haben einige Stuttgarter Gastronom:innen schnell auf das gute Wetter reagiert und bereits ihre Biergärten und Sonnenterrassen geöffnet. Ein Überblick.

Flora & Fauna Eine wahre Oase im sonst so zubetonierten Kessel ist das Flora & Fauna. Direkt am Schlossgarten gelegen, ist die Location vor allem an sonnigen Tagen ein beliebter Spot fürs Feierabendbier. Neben Flammkuchen, Currywurst und Pommes gibt’s hier auch eine Auswahl an Kuchen.

Flora & Fauna, Am Schwanenpl. 10, Stuttgart-Ost, täglich 11-23 Uhr

Das Restaurant Buschpilot liegt im Villa-Berg-Park. Foto: IMAGO/Achim Zweygarth

Buschpilot

Nur wenige Meter vom Flora & Fauna entfernt, findet ihr in der Parkanlage Villa Berg den Buschpilot. Hier gibt es schwäbische Hausmannskost, Kaffee, Kuchen und Bier mit Blick ins Grüne und Blühende.

Buschpilot, Karl-Schurz-Str. 28C, Stuttgart-Ost, täglich 11.30-23 Uhr

Tschechen und Söhne

Ab diesem Wochenende gibt es zwischen Stuttgart-Süd und -West im Biergarten auf der Karlshöhe wieder Getränke und kleine Speisen – und eine großartige Aussicht auf den Kessel und Fernsehturm gratis dazu. Da lohnt sich doch der Weg nach oben.

Tschechen & Söhne, Humboldtstr. 44, Stuttgart-Süd, Öffnungszeiten richten sich nach dem Wetter

Hallo Emil

Stadt am Neckar? Klar, mit dem Hallo Emil gibt es eine Location, die uns Stuttgarter ein Stück näher ans Wasser bringt. Dort verbringt ihr lauschige Frühlingsabende auf der Sonnenterrasse oder dem Neckarbalkon. Da das Hallo Emil eine beliebte Hochzeitslocation ist, sollte man vorher immer die Homepage checken, ob gerade eine geschlossene Gesellschaft feiert.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Untertürkheim, Mi-Fr 17-23, So 10-14 Uhr

Palast der Republik

All-time-Klassiker und das wohl berühmteste (ehemalige) Klohäuschen der Stadt - der Palast der Republik. Bier, lange Schlangen an der Bar und die unterschiedlichsten Leute verwandeln den Platz an der Stadtautobahn jeden Abend zum Place-to-be.

Palast der Republik, Friedrichstr. 27, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11-2, Fr 11-1, Sa 11-3, So 15-2 Uhr

Bärenschlössle

Zeit für einen Ausflug! Inmitten des Rot- und Schwarzwildparks mit Blick auf den Bärensee können an der Theke schwäbische Klassiker, aber auch vegetarische und vegane Gerichte sowie frischer Kuchen bestellt werden. Im Biergarten lässt es sich von Dienstag bis Sonntag wunderbar erholen.

Bärenschlössle Biergarten, Mahdentalstr. 14, Vaihingen, Di-Sa 10-18, So 9-18 Uhr

Vom Teehaus aus hat man einen tollen Blick über den Kessel. Foto: imago stock&people

Teehaus im Weißenburgpark

Einst stand im Weißenburgpark am Bopser die Villa Weißenburg, das Wohnhaus des Unternehmers Ernst von Sieglin. Übrig geblieben ist das Teehaus, das mit einem Biergarten und fantastischer Kesselsicht lockt. Seit dem 1. März sind die Türen und die Terrasse wieder geöffnet.

Teehaus, Hohenheimer Str. 119, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 14-18, Sa+So 12-19 Uhr