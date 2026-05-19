Beim Stuttgarter Frühlingsfest haben wir die schönsten Outfits der Gäste gesucht. 22 Outfits standen zur Wahl. So haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt.
19.05.2026 - 13:51 Uhr
Wer hatte beim Stuttgarter Frühlingsfest die schönste Kleiderwahl getroffen? Unsere Reporterinnen und Reporter waren während der drei Wochen auf dem Wasen unterwegs und haben die Outfits des Tages gesucht. 22 standen schließlich zur Wahl. Unsere Leserinnen und Leser hatten eine Woche Zeit zur Abstimmung. Hier kommt das Ergebnis: