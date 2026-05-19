Beim Stuttgarter Frühlingsfest haben wir die schönsten Outfits der Gäste gesucht. 22 Outfits standen zur Wahl. So haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt.

Wer hatte beim Stuttgarter Frühlingsfest die schönste Kleiderwahl getroffen? Unsere Reporterinnen und Reporter waren während der drei Wochen auf dem Wasen unterwegs und haben die Outfits des Tages gesucht. 22 standen schließlich zur Wahl. Unsere Leserinnen und Leser hatten eine Woche Zeit zur Abstimmung. Hier kommt das Ergebnis:

Platz 1: Marie Vladislovic Marie Vladislovic Foto: Laura Wallenfels Die 18-jährige Marie Vladislovic setzte sich mit 61 Stimmen durch. Sie war auf dem Frühlingsfest ganz in Schwarz unterwegs. „Damit macht man nichts falsch, denke ich“, sagte sie über ihr Dirndl, das sie nach eigener Aussage besonders gern trägt – auch wenn sie nicht mehr weiß, wo sie es gekauft hat. Für den Wasen war sie aus Pforzheim angereist.

Platz 2: Iris Dittel

Iris Dittel Foto: Carina Kriebernig

Auf Platz zwei folgt Iris Dittel mit 20 Stimmen. Die 40-Jährige setzte dieses Jahr auf Vintage. Bei Ebay hat die Stuttgarterin ein gestreiftes Retro-Designer-Dirndl von Sportalm Kitzbühel gefunden, das sie mit einer silbernen Statement-Tasche und passenden Ballerinas kombiniert hatte. Ihr Dirndl kostete nur 120 Euro – ein echter Schnapper in diesem Preissegment. Ihren Stil beschreiben ihre Freundinnen als elegant, farbenfroh und besonders.

Geteilter Platz 3: Antonia Arlt

Antonia Arlt Foto: Nina Scheffel

Den geteilten dritten Rang ergatterte Antonia Arlt mit 19 Stimmen. Sie war gemeinsam mit ihrer Freundin Ronja auf dem Frühlingsfest unterwegs. Sie kommt aus der Region, für den Wasen nahm sie den Weg in den Kessel auch mehrfach auf sich. Ihr Dirndl hatte sie im vergangenen Jahr gekauft und trug es auch bei diesem Frühlingsfest gerne wieder. „Es muss sich ja auch lohnen“, sagte sie lachend. Ihr Dirndl bestach mit grünem Samt und einer passenden dunkelgrün schimmernden Schürze. Dazu kombinierte Antonia eine lockere langärmelige weiße Bluse mit Flatterärmeln, schwarze Loaver und eine schwarze Tasche.

Geteilter Platz 3: Andreas

Andreas Foto: Jürgen Bock

Auch Andreas aus Erkenbrechtsweiler bekam 19 Stimmen und schafft es damit ebenfalls auf Rang drei. Er trug eine ganz besondere Tracht, weil sie ihn immer an einen ganz besonderen Tag erinnert. Er hat nämlich darin geheiratet. „Meine Frau kommt aus Italien. „Wir waren dort bei einer typisch italienischen Hochzeit und wollten hier eine typisch deutsche“, erzählte er. Nach dem Bummel übers Festgelände ging es nach Hause, denn bei dem schönen Wetter wartete noch Gartenarbeit.

Der Gewinn

Herzlichen Glückwunsch unsere Gewinnerin Marie Vladislovic. Sie erhält einen Gutschein im Wert von 100 Euro für Krüger Dirndl. Und vielen Dank an alle Leserinnen und Leser, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

In unserer Bildergalerie können sie sich noch einmal alle 22 Outfits anschauen.