Weniger los als in den Vorjahren? So sehen es Veranstalter und Wirte

Manchen kommt es so vor, als sei der Andrang auf dem Frühlingsfests aufgrund von Schmuddelwetter etwas geringer als sonst. Veranstalter, Wirte und Schausteller zeigen sich indes mit den Besucherzahlen zufrieden – und hoffen auf zusätzliches Geschäft.

Sascha Maier 29.04.2025 - 13:22 Uhr

Zwei Wochenenden 85. Stuttgarter Frühlingsfests sind inzwischen verstrichen. Die Wahrnehmungen vieler Besucher, ob die Veranstaltung so gut besucht ist wie in den Vorjahren, sind dabei teils sehr unterschiedlich. Kein Wunder bei dem wechselhaften Wetter: Berichten Gäste vom Sonntag von einem gewaltigen Gedränge im Sonnenschein, war für manche am Samstag, als es trüber war, fast zu wenig los, um so richtig in Feierlaune zu kommen. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz; geht es nach Veranstaltern, Festwirten und Schaustellern, zeichnet sich ab, dass auch diese Auflage des Frühlingsfests wieder ein voller Erfolg zu werden scheint.