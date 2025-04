Der Freitag (25. April) wird für die SSB, die Deutsche Bahn und Veranstalter rund um den Neckarpark zu einer logistischen Herausforderung. Besucher des Frühlingsfestes, Anhänger des VfB Stuttgart und Fans der Rapperin Shirin David dürfen hingegen eine Geduldsprobe erwarten.

Sie alle haben Anlass, am Freitagabend auf den Wasen und in den Neckarpark zu strömen. Das Frühlingsfest startet in sein zweites Wochenende, der VfB Stuttgart empfängt zuhause den FC Heidenheim. Shirin David wiederum lädt zum Konzert in die Schleyerhalle.

Klappt alles wie geplant? Bleiben die Bahnen von Störungen verschont? Können die VfB-Fans einen Erfolg feiern? Wir begleiten den Superfreitag mit einem Liveblog.

Das Frühlingsfest dauert noch bis zum 11. Mai 2025. Auch am letzten Wochenende wird es noch einmal voll in Bad Cannstatt, weil dann ein weiteres Spiel des VfB Stuttgart ansteht.