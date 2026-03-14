Eigentlich hatte Bushido versprochen, dass Hobbyrapper Markus wieder in Stuttgart auf die Bühne darf. Stattdessen gibt er dem Fan vor versammeltem Publikum einen Korb.
14.03.2026 - 17:05 Uhr
Bittere Enttäuschung bei Hobbyrapper Markus und seinen Fans: Nachdem sein Gastauftritt bei Bushido im Januar noch groß gefeiert worden war, gab es nun einen herben Rückschlag. Denn der Hip-Hop-Star hat sein Versprechen gebrochen – und gab Markus am Donnerstagabend in der Schleyerhalle einen heftigen Korb. Beim Abschluss-Auftritt von Bushido durfte der 33-Jährige doch nicht auf die Bühne. Noch schlimmer: Der Rapstar erteilte Markus, der in der dritten Reihe vor der Bühne stand, eine Abfuhr vor den Zuschauerinnen und Zuschauern.