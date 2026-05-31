Frust in der Fußball-Bezirksliga TSV Berkheim steigt nach Derby-Niederlage ab: „Wir waren zu verkopft“
31.05.2026 - 21:05 Uhr
Im vorletzten und mitentscheidenden Spiel in der Fußball-Bezirksliga verlor der TSV Berkheim das Derby auf eigenem Platz gegen den TSV Denkendorf mit 1:2 (0:0) und steigt somit nach zwei Saisons in der Spielklasse – neben dem TSV Jesingen und dem SC Geislingen II – in die Kreisliga A ab. Denn parallel holte der FV Plochingen durch den 5:3-Sieg beim TSV RSK Esslingen drei Punkte und liegt mit nun vier Zählern Vorsprung uneinholbar vor Berkheim auf Relegationsplatz 13.