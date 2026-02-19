Seit Jahren steht die Zulassungs- und Führerscheinstelle Stuttgart in der Kritik. Jetzt zieht sie nach Bad Cannstatt. Dort soll vieles besser werden – doch zuvor ist Geduld gefragt.
19.02.2026 - 15:03 Uhr
Die gute Nachricht vorneweg: Die langen Schlangen vor der Stuttgarter Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Feuerbacher Krailenshaldenstraße gehören bald der Vergangenheit an. Das klingt allerdings erfreulicher, als es ist. Denn zunächst einmal geht es nicht um eine große Personalaufstockung oder massiv verbesserte Abläufe für die Kundschaft, sondern um einen Umzug in neue Räume. Vom 10. März an befindet sich der Standort im Gebäude Löwentorbogen 11 in Bad Cannstatt. Wie sich dort die Wartesituation entwickelt, bleibt vorerst offen.