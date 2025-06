Die Gewerkschaft Verdi – für die Arbeitgeber und Regierenden in Baden-Württemberg oftmals ein Unruhestifter – erweist sich in eigenen Personalangelegenheiten eher als Hort der Stabilität. Seit fast neun Jahren wird der Landesbezirk von Martin Gross geführt. Am 5. Juli gibt er sein Amt bei der Landesbezirkskonferenz in Leinfelden auf, zwei Jahre vor Ende der vierjährigen Amtszeit. Dem 64-Jährigen soll eine neue Dauerlösung folgen: Maike Schollenberger.