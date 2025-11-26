Fünf Tote im Kreis Reutlingen „Ich bin schockiert“: Fünf Leichen, drei Tatorte – und jede Menge offene Fragen
26.11.2025 - 17:49 Uhr
Die Tür zu dem Haus mit den rot gerahmten Fenstern ist mit zwei Holzkeilen und zwei großen Latten vernagelt. Die Polizei hat den Eingang versiegelt. Am Dienstagabend hat ein 63-Jährigen in seiner Firma im kleinen Ort St. Johann auf der Schwäbischen Alb mutmaßlich seine beiden 27 und 29 Jahre alten Söhne getötet. Sie wurden erschossen. Auch der Familienvater ist tot, ebenso seine 60 Jahre alte Schwester und seine 57-jährige Ehefrau.