Fünf Tote in Reutlingen Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr
28.11.2025 - 13:14 Uhr
Nach dem Tod von fünf Menschen im Kreis Reutlingen kommen nach und nach mehr Details ans Licht. Seit Freitag ist klar, woran die 60-jährige Schwester des mutmaßlichen Todesschützen starb. Ihr Leichnam wies Gewalteinwirkungen durch einen spitzen Gegenstand auf. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsbericht hervor. Die weiteren vier Toten – die 57-jährige Ehefrau sowie die beiden Söhne des mutmaßlichen Schützen und er selbst – kamen demnach durch eine Schusswaffe zu Tode.