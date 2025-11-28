 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr

Fünf Tote in Reutlingen Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr

Fünf Tote in Reutlingen: Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr
1
In der Firma in St. Johann auf der schwäbischen Alb wurden die toten Söhne des 63-jährigen Jägers gefunden. Foto: IMAGO/imagebroker/Michael Bosch

Der Tatverdächtige, der in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann mehrere Familienmitglieder erschossen haben soll, besaß eine ganze Reihe an Schusswaffen.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Nach dem Tod von fünf Menschen im Kreis Reutlingen kommen nach und nach mehr Details ans Licht. Seit Freitag ist klar, woran die 60-jährige Schwester des mutmaßlichen Todesschützen starb. Ihr Leichnam wies Gewalteinwirkungen durch einen spitzen Gegenstand auf. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsbericht hervor. Die weiteren vier Toten – die 57-jährige Ehefrau sowie die beiden Söhne des mutmaßlichen Schützen und er selbst – kamen demnach durch eine Schusswaffe zu Tode.

 

Bei der Tatwaffe handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Revolver. Es war nicht die einzige Waffe, die der 63-Jährige besaß. Das Landratsamt Reutlingen ist die zuständige Waffenbehörde für Pfullingen, wo der Mann lebte. Sie verzeichnet mehrere Waffen, die er als Jäger legal besessen habe. Insgesamt seien zwei sogenannte Kurzschusswaffen – darunter der Revolver – sowie 13 Gewehre in seinem Besitz gewesen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

63-Jähriger zuletzt im vergangenen Jahr überprüft

Indirekt bestätigt dass Landratsamt Reutlingen auch, dass der 63-jährige Familienvater noch nicht allzu lange in Pfullingen wohnte. Der Tatverdächtige sei „erst kürzlich in den Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde des Landratsamtes Reutlingen gezogen“, heißt es.

Zuletzt war der Mann nach Informationen der Waffenbehörde „entsprechend der gesetzlichen Vorgaben“ im Jahr 2024 überprüft worden. Dabei habe er seine Zuverlässigkeit nachgewiesen. „Es gab keine Beanstandungen“, heißt es vom Landratsamt. Laut dem Waffengesetz (WaffG) können Waffenbesitzer die Erlaubnis, eine Waffe zu führen, verlieren, wenn sie „die erforderliche persönliche Eignung“ nicht nachweisen können. Das ist unter anderem der Fall, wenn sie Straftaten begehen, Waffen und Munition nicht den Regeln entsprechend lagern oder alkoholabhängig sind. Auch psychische Erkrankungen können zum Entzug des Waffenscheins führen.

Unsere Empfehlung für Sie

Fünf Tote im Kreis Reutlingen: „Hätte man ihm nicht zugetraut“: Fünf Leichen, drei Tatorte und viele Fragen

Fünf Tote im Kreis Reutlingen „Hätte man ihm nicht zugetraut“: Fünf Leichen, drei Tatorte und viele Fragen

In Reutlingen, Pfullingen und dem kleinen Ort St. Johann auf der Schwäbischen Alb hat ein Vater mutmaßlich seine Familie ausgelöscht – und Suizid begangen. Eindrücke am Tag danach.

Der Landesjagdverband (LJV) hält die Regeln zur Überprüfung von Waffenbesitzern für ausreichend. Die letzte Bundesregierung habe die Regeln noch einmal verschärft, heißt es. Seitdem wird die persönliche Eignung von Waffenbesitzern überprüft, wenn sie einen Jagdschein beantragen oder verlängern. Das ist mindestens alle drei Jahre der Fall. „Als Jäger sind wir uns unserer großen Verantwortung bewusst“, sagt LJV-Sprecher René Greiner. „Aus unserer Sicht gibt es kein Regeldefizit, sondern ein Vollzugsdefizit.“ Soll heißen, die Waffenbehörden müssten mit mehr Personal ausgestattet sein, um noch engmaschiger zu prüfen.

Erinnerung an tödliche Schüsse in Albstadt

Um früher auf mögliche Auffälligkeiten bei Waffenbesitzern aufmerksam zu werden, sind die Behörden auch auf Hinweise angewiesen. „Wenn man zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle mit kurzer Zündschnur und aggressivem Verhalten auffällt“, hatte Greiner schon nach den tödlichen Schüssen im vergangenen Jahr in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) gesagt. Ein Mann hatte im August 2024 seinen Sohn, seine Schwiegermutter und anschließend sich selbst getötet.

Die Ermittlungen zum Fall in Reutlingen laufen weiter. Weiter unklar sind das Motiv des mutmaßlichen Täters und der genaue Ablauf der Taten. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich dazu am Freitag auf Nachfrage nicht äußern.

Weitere Themen

Vermisstensuche im Enzkreis: 16-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei sucht mit Foto

Vermisstensuche im Enzkreis 16-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei sucht mit Foto

Seit Wochen wird eine 16-Jährige aus Niefern-Öschelbronn vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.
Von Matthias Kapaun
CDU-Spitzenkandidat: Hagel findet in Athen den Agenda-Moment

CDU-Spitzenkandidat Hagel findet in Athen den Agenda-Moment

Der CDU-Hoffnungsträger hat sich angeschaut, wie Griechenland aus der Krise fand. Die gute Nachricht lautet: Die Wende zum Guten ist möglich. Nur muss man etwas dafür tun.
Von Reiner Ruf
Landesvater als Dialektbotschafter: Kretschmann mit Äffle und Pferdle im Auto

Landesvater als Dialektbotschafter Kretschmann mit Äffle und Pferdle im Auto

Aus dem Fernsehen sind Äffle und Pferdle, die schwäbelnden Kultfiguren, längst verschwunden. Jetzt tauchen sie beim Ministerpräsidenten auf dem Rücksitz wieder auf.
Von Eberhard Wein
Kinderfreundliche Weihnachtsmärkte: 6 Weihnachtsmärkte mit coolem Kinderprogramm

Kinderfreundliche Weihnachtsmärkte 6 Weihnachtsmärkte mit coolem Kinderprogramm

Die Weihnachtsmarktsaison beginnt und schon fangen Kinderaugen an zu leuchten. Welche Märkte ein besonders schönes Angebot für Kinder bereit halten, stellen wir hier vor.
Von Dominika Bulwicka-Walz
Aldingen im Kreis Tuttlingen: Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand

Aldingen im Kreis Tuttlingen Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand

Ein Brand in Aldingen zerstört mehrere Oldtimer und Motorräder. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro – die Ursache ist noch unklar.
Tötungsdelikte im Kreis Reutlingen: Obduktionsbericht zur getöteten Schwester liegt vor und liefert Hinweise

Tötungsdelikte im Kreis Reutlingen Obduktionsbericht zur getöteten Schwester liegt vor und liefert Hinweise

Bei den Tötungsdelikten in Reutlingen wurden alle Familienmitglieder mit Ausnahme der Schwester durch Schüsse getötet. Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt, wie sie starb.
Von Sascha Maier
Unfall im Kreis Schwäbisch Hall: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich – 17-Jährige stirbt

Unfall im Kreis Schwäbisch Hall Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich – 17-Jährige stirbt

Vier junge Menschen verunglücken, als ihr Auto von der Straße abkommt. Eine 17-Jährige stirbt, eine weitere wird schwer verletzt.
Baden-Württemberg: Prominent bei Instagram: Weihnachtsmarkt in Ravennaschlucht

Baden-Württemberg Prominent bei Instagram: Weihnachtsmarkt in Ravennaschlucht

Die Tickets sind längst weg - aber wer nicht selbst vor Ort sein kann, darf zumindest auf eindrucksvolle Fotos hoffen. In Südbaden gibt es einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art.
Baden-Württemberg: Mehr Menschen mit Behinderung im Südwesten sind arbeitslos

Baden-Württemberg Mehr Menschen mit Behinderung im Südwesten sind arbeitslos

Trotz gesetzlicher Vorgaben beschäftigen viele Unternehmen in Baden-Württemberg keine Menschen mit Behinderung. Die Folgen für den Arbeitsmarkt sind spürbar.
Backen wie zu Omas Zeiten: Warme Socken, Mundart und Hutzlabrot: Weihnachten auf der Alb

Backen wie zu Omas Zeiten Warme Socken, Mundart und Hutzlabrot: Weihnachten auf der Alb

Gudrun Mangold nimmt uns mit auf eine Reise in ihre Kindheit auf der rauen Alb. Wo „Machen“ Trumpf war, Bredla schöner klingt als Plätzchen und ein Apfel unterm Baum ein Fest bedeutete.
Von Anja Wasserbäch
Weitere Artikel zu Reutlingen Tote Waffen Prüfung Pfullingen Video
 
 