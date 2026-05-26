Für B 14-Neubau: Schaulustige verfolgen Einhub der Brücke – trotz sengender Hitze

Was um alles in der Welt veranlasst Menschen mit durchaus noch etwas blasser Hautfarbe dazu, sich bei fast 35 Grad ohne Schatten drei Stunden lang von der sengenden Sonne brutzeln zu lassen – nur, um Bauarbeiter zu beobachten, die nichts weiter tun, als ihr Tagewerk zu erledigen? Doch ein üblicher Arbeitstag war es auch für die Brückenbauer nicht, die am Dienstag für ein ungewöhnliches Spektakel zuständig waren.

Und außerordentlich ist es allemal, was sich derzeit im Zuge des Neubaus der B 14 westlich von Backnang abspielt. Denn noch bis Ende dieser Woche werden die Brückensegmente für die neue Stahlbrücke eingesetzt, über die eines Tages die S-Bahnen und Regional- oder Fernzüge gleiten werden, wenn dann auch die deutlich verbreiterte Bundesstraße einmal fertig ist.

An die 100 Zaungäste verfolgen das Spektakel

Zahlreiche Zaungäste pilgern am Dienstagvormittag auf Einladung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum eigens abgeriegelten Beobachtungsposten an der Erbstetter Straße, von wo aus man den besten Blick auf die Baustelle hat. Über diverse Zeitungsartikel hatte das RP Interessenten motiviert, den Brückeneinhub doch aus nächster Nähe zu verfolgen.

Trotz der für Ende Mai doch beeindruckend hohen Temperaturen sind es an die 100 Menschen, die den Aufrufen gefolgt sind und sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollen. Etliche, vorwiegend aus Backnang, sind wegen der nicht vorhandenen Parkmöglichkeiten mit dem Fahrrad herbeigestrampelt; andere, die eher von außerhalb kommen, haben den zehnminütigen Weg vom Bahnhof zur Baustelle zu Fuß absolviert.

Der Regen- als Sonnenschirm: Erhitzte Zaungäste beobachten das Geschehen. Foto: Frank Eppler

Zu jenen, die dank fachmännischer Vorbildung vorsorglich einen zum Sonnenschirm umfunktionierten großen Regenschirm in den Rucksack gepackt haben, gehört Familie Wegehingel aus Winnenden. Auch sie hat über die Presse von dem Termin erfahren – und die Bahnbrückeninspektion als erstes Ausflugsziel ihres heimatlichen Pfingsturlaubs festgelegt.

Vater Edgar Wegehingel ist Ingenieur und Architekt; er hat beruflich schon zahlreiche Baustellen aus nächster Nähe in Augenschein genommen, weshalb ihn vor allem der technische Ablauf des Brückeneinbaus interessiert. „Da hinten links klemmt’s wohl noch etwas“, sagt er fachmännisch mit Blick auf die schon längere Zeit andauernden Bemühungen der Arbeiter an einem der Brückenpfeiler, auf dem das Brückenelement justiert werden soll.

Derweil erläutert Matthias Bauer, Referatsleiter im Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Göppingen, den Pressevertretern wie auch den neugierigen Zuhörern, dass es sich bei dem Einhub der Brückensegmente „um einen wichtigen Meilenstein beim Neubau der B 14 handelt“ . Ein derart komplexes Bauwerk, wenn eine Brücke durch die Luft geflogen kommt, habe er selbst auch noch nicht erlebt. Millimeterarbeit sei erforderlich, damit das Segment genau dahin komme, wo es hin soll.

Bauleiter Sabawun Khostwal hat noch weitere interessante Details zum Bau parat. „Die einzelnen Stahlsegmente werden auf den Montageflächen vorgefertigt und mithilfe von Kränen auf die bereits fertiggestellten Widerlager und Hilfsstützen eingehoben“, sagt er. Der Fachbegriff lautet übrigens „Tandemeinhub“ – aber nicht, weil zwei Brücken gleichzeitig eingehoben werden, sondern weil gleich zwei Kräne erforderlich sind, um den Balanceakt mit den Brückensegmenten auch punktgenau hinzubekommen.

Das schwerste Brückensegment wiegt 84 Tonnen

Wenn die einzelnen Segmente miteinander verbunden sind, wird gegen Ende dieser Woche erstmals die komplette Brückenkonstruktion sichtbar. „Das ist ein sehr enges Zeitfenster“, betont er, aber man wolle den Verkehr auf der B 14 so kurz wie möglich unterbrechen.

Die jeweiligen Brückenelemente sind zwischen 15 und 20 Meter lang, siebeneinhalb Meter hoch und 8,50 Meter breit. „Unser leichteres Segment wiegt 63 Tonnen, das gewichtigste Segment ist 84 Tonnen schwer“, erklärt Khostwal.

Unsere Empfehlung für Sie Vollsperrung B 14 bei Backnang ist wegen Bauarbeiten drei Tage lang dicht Weil die Segmente für eine neue Stahlbaubrücke per Kran einschweben, ist bis Freitag eine Vollsperrung nötig. Die nächste Umleitungsphase folgt auf dem Fuß.

Wenn in den kommenden Tagen die einzelnen Brückenelemente befestigt sind, dann befinden sich diese allerdings noch keineswegs am endgültigen Standort. Vielmehr wird die Brücke über der B 14, die wegen der vierspurigen Bundesstraße sowie der Einfädelspuren eine erheblich größere Spannbreite hat als die bisherige Brücke, eines Tages im Zuge der Gesamtbaumaßnahme an die Stelle der jetzigen Brücke geschoben. „Wir kommen dann auf eine Spannweite von insgesamt 64 Metern“, erläutert Khostwal.

Nach rund drei Stunden scheint das erste Brückensegment ziemlich fest installiert. Weitere besondere Entwicklungen sind für den Rest des Nachmittags nicht mehr zu erwarten. Die erhitzten Zaungucker trotten sich langsam, auch Familie Wegehingel tritt den Heimweg gen Winnenden an.

B 14 bis Freitagmorgen gesperrt

Die Vollsperrung auf der B 14 wird erst in der Nacht von Donnerstag, 28., auf Freitag, 29. Mai, aufgehoben. Bis dahin sind trotz der Ferienzeit noch manche Staus auf den Umleitungsstrecken zu erwarten. Doch bereits direkt im Anschluss, am Freitag dieser Woche, wird an der Anschlussstelle Backnang/West eine Brücke abgerissen, weshalb es bis 7. Juni auf den Zufahrten zur B 14 zu Umleitungen kommt.

Für den Bauabschnitt 2.3 Bahnbrücken des Gesamtprojekts „B 14 Neubau zwischen Nellmersbach und Backnang-West“ investiert der Bund rund 46 Millionen Euro.