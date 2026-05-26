Für B 14-Neubau Schaulustige verfolgen Einhub der Brücke – trotz sengender Hitze
Der Einhub der langen, tonnenschweren Segmente für die neue Bahnbrücke über der B 14 bei Backnang wird von etlichen Schaulustigen verfolgt.
Der Einhub der langen, tonnenschweren Segmente für die neue Bahnbrücke über der B 14 bei Backnang wird von etlichen Schaulustigen verfolgt.
Was um alles in der Welt veranlasst Menschen mit durchaus noch etwas blasser Hautfarbe dazu, sich bei fast 35 Grad ohne Schatten drei Stunden lang von der sengenden Sonne brutzeln zu lassen – nur, um Bauarbeiter zu beobachten, die nichts weiter tun, als ihr Tagewerk zu erledigen? Doch ein üblicher Arbeitstag war es auch für die Brückenbauer nicht, die am Dienstag für ein ungewöhnliches Spektakel zuständig waren.