Etwas für kurzentschlossene Fußballerinnen zwischen acht und 14 Jahren: An diesem Mittwoch gibt’s ein Schnuppertraining mit Maren Heller und Leonie Maier vom VfB Stuttgart.

Flemming Nave 22.04.2026 - 10:16 Uhr

Fußballbegeisterte Mädels aufgepasst: Der SV Leonberg/Eltingen startet eine Kooperation mit den Fußball-Frauen des VfB Stuttgart. Der aufstiegsambitionierte Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga veranstaltet an diesem Mittwoch (22. April) mit den SV-Fußballerinnen ein offenes Schnuppertraining für Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren. Von 16 bis 18 Uhr dürfen die jungen Kickerinnen auf dem Engelberg-Sportplatz ihr Können zeigen. Geleitet wird die Einheit von SV-Nachwuchstrainerin Maren Heller und Leonie Maier, ehemalige Spielerin des VfB Stuttgart und Ex-Nationalmannschafts-Mitglied.